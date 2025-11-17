【30％OFF】 メディア化した王道作品特集！『謎解きはディナーのあとで』『神様のカルテ』など話題の小説がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で小学館 冬のぴっかぴか！小デジ感謝祭が開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『謎解きはディナーのあとで』や『神様のカルテ』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
のぼうの城上
■謎解きはディナーのあとで
セール特価：569円（30%OFF）
謎解きはディナーのあとで
「失礼ながら、お嬢様の目は節穴でございますか？」
令嬢刑事（デカ）と毒舌執事が難事件に挑戦！ユーモアたっぷりの本格ミステリ、ここに登場！
国立署の新米刑事、宝生麗子は世界的に有名な『宝生グループ』のお嬢様。『風祭モータース』の御曹司である風祭警部の下で、数々の事件に奮闘中だ。大豪邸に帰ると、地味なパンツスーツからドレスに着替えてディナーを楽しむ麗子だが、難解な事件にぶちあたるたびに、その一部始終を相談する相手は“執事兼運転手”の影山。
「お嬢様の目は節穴でございますか？」
暴言すれすれの毒舌で麗子の推理力のなさを指摘しつつも、影山は鮮やかに謎を解き明かしていく――
書き下ろしショートショート収録！
■神様のカルテ
セール特価：477円（30%OFF）
神様のカルテ
栗原一止（いちと）は信州にある「24時間、365日対応」の病院で働く、29歳の内科医。ここでは常に医師が不足している。専門ではない分野の診療をするのも日常茶飯事なら、睡眠を3日取れないことも日常茶飯事だ。妻・ハルに献身的に支えられ、経験豊富な看護師と、変わり者だが優秀な外科医の友人と助け合いながら、日々の診療をなんとかこなしている。
そんな一止に、母校の医局から誘いの声がかかる。大学に戻れば、休みも増え愛する妻と過ごす時間が増える。最先端の医療を学ぶこともできる。だが、大学病院や大病院に「手遅れ」と見放された患者たちと、精一杯向き合う医者がいてもいいのではないか。悩む一止の背中を押してくれたのは、死を目前に控えた高齢の癌患者・安曇さんからの思いがけない贈り物だった…。
■のぼうの城 上
セール特価：469円（30%OFF）
のぼうの城 上
戦国末期、天下統一を目前に控えた豊臣秀吉の命を受け、石田三成は総大将として2万の天下群を率い、小田原の支城・忍城（おしじょう）を包囲する。
忍城の軍勢はわずか500人、そして城代・成田長親は、領民たちに木偶の坊から取った「のぼう様」などと呼ばれても泰然としている御仁。
従来の武将とはおよそ異なるが、なぜか領民の人心を掌握していた。
新しい英傑像を提示した、大ベストセラーの戦国エンターテインメント小説！
映画は、狂言界の至宝・野村萬斎による9年ぶりの主演で、2012年11月2日（金）公開。 ヒロイン・甲斐姫を榮倉奈々が演じる。
■下妻物語 ヤンキーちゃんとロリータちゃん
セール特価：462円（30%OFF）
下妻物語 ヤンキーちゃんとロリータちゃん
乙女のカリスマ作家・嶽本野ばらの名作、「下妻物語」がとうとう電子書籍化！四方八方田んぼだらけの茨城県下妻。そんな田舎で浮きまくりのバリバリロリータ少女 ・ 桃子は、大好きなお洋服欲しさに始めた個人販売で、これまた時代遅れなバリバリ ヤンキー少女・イチコと出会う。見た目も趣味も全く違うこの二人。わかり合えるはずはないのに、やがて不思議な友情が芽生えて……。 ギャグぶっちぎり！ 思いっきり笑ってほんのり泣ける爆走青春ストーリー。あの「温泉卓球」コマーシャルを撮った CFディレクター・中島哲也氏が自ら監督を名乗り出た素敵な素敵な映画化原作！
■世界の中心で、愛をさけぶ
セール特価：477円（30%OFF）
世界の中心で、愛をさけぶ
高校2年生の朔太郎と、恋人のアキ。アキの死から、物語は始まる。ふたりの出会い、無人島への旅、そしてアキの発病、入院……。最愛の人を失うとは、どういうことなのか。日本中を涙させたラブストーリー。321万部空前のベストセラー、待望の電子書籍化！
※本ページで紹介する情報は、2025年11月17日12時現在のものです。
■謎解きはディナーのあとで
セール特価：569円（30%OFF）
謎解きはディナーのあとで
「失礼ながら、お嬢様の目は節穴でございますか？」
令嬢刑事（デカ）と毒舌執事が難事件に挑戦！ユーモアたっぷりの本格ミステリ、ここに登場！
国立署の新米刑事、宝生麗子は世界的に有名な『宝生グループ』のお嬢様。『風祭モータース』の御曹司である風祭警部の下で、数々の事件に奮闘中だ。大豪邸に帰ると、地味なパンツスーツからドレスに着替えてディナーを楽しむ麗子だが、難解な事件にぶちあたるたびに、その一部始終を相談する相手は“執事兼運転手”の影山。
「お嬢様の目は節穴でございますか？」
暴言すれすれの毒舌で麗子の推理力のなさを指摘しつつも、影山は鮮やかに謎を解き明かしていく――
書き下ろしショートショート収録！
■神様のカルテ
セール特価：477円（30%OFF）
神様のカルテ
栗原一止（いちと）は信州にある「24時間、365日対応」の病院で働く、29歳の内科医。ここでは常に医師が不足している。専門ではない分野の診療をするのも日常茶飯事なら、睡眠を3日取れないことも日常茶飯事だ。妻・ハルに献身的に支えられ、経験豊富な看護師と、変わり者だが優秀な外科医の友人と助け合いながら、日々の診療をなんとかこなしている。
そんな一止に、母校の医局から誘いの声がかかる。大学に戻れば、休みも増え愛する妻と過ごす時間が増える。最先端の医療を学ぶこともできる。だが、大学病院や大病院に「手遅れ」と見放された患者たちと、精一杯向き合う医者がいてもいいのではないか。悩む一止の背中を押してくれたのは、死を目前に控えた高齢の癌患者・安曇さんからの思いがけない贈り物だった…。
■のぼうの城 上
セール特価：469円（30%OFF）
のぼうの城 上
戦国末期、天下統一を目前に控えた豊臣秀吉の命を受け、石田三成は総大将として2万の天下群を率い、小田原の支城・忍城（おしじょう）を包囲する。
忍城の軍勢はわずか500人、そして城代・成田長親は、領民たちに木偶の坊から取った「のぼう様」などと呼ばれても泰然としている御仁。
従来の武将とはおよそ異なるが、なぜか領民の人心を掌握していた。
新しい英傑像を提示した、大ベストセラーの戦国エンターテインメント小説！
映画は、狂言界の至宝・野村萬斎による9年ぶりの主演で、2012年11月2日（金）公開。 ヒロイン・甲斐姫を榮倉奈々が演じる。
■下妻物語 ヤンキーちゃんとロリータちゃん
セール特価：462円（30%OFF）
下妻物語 ヤンキーちゃんとロリータちゃん
乙女のカリスマ作家・嶽本野ばらの名作、「下妻物語」がとうとう電子書籍化！四方八方田んぼだらけの茨城県下妻。そんな田舎で浮きまくりのバリバリロリータ少女 ・ 桃子は、大好きなお洋服欲しさに始めた個人販売で、これまた時代遅れなバリバリ ヤンキー少女・イチコと出会う。見た目も趣味も全く違うこの二人。わかり合えるはずはないのに、やがて不思議な友情が芽生えて……。 ギャグぶっちぎり！ 思いっきり笑ってほんのり泣ける爆走青春ストーリー。あの「温泉卓球」コマーシャルを撮った CFディレクター・中島哲也氏が自ら監督を名乗り出た素敵な素敵な映画化原作！
■世界の中心で、愛をさけぶ
セール特価：477円（30%OFF）
世界の中心で、愛をさけぶ
高校2年生の朔太郎と、恋人のアキ。アキの死から、物語は始まる。ふたりの出会い、無人島への旅、そしてアキの発病、入院……。最愛の人を失うとは、どういうことなのか。日本中を涙させたラブストーリー。321万部空前のベストセラー、待望の電子書籍化！
※本ページで紹介する情報は、2025年11月17日12時現在のものです。