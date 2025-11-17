「こんなデカいのは見たことない」400キロ級巨大グマが箱わなひっくり返す　高い学習能力「スマートベア」か　ハンターも警戒

北海道で体長約2メートル、体重400kgという超巨大グマが現れました。

ハンターも驚く“ある行動”を見せているといいます。

雪が降る北海道に現れたのは、体重400kg級とみられる巨大グマ。

脂肪をたっぷり蓄えた体を、ゆさゆさと揺らして歩いています。

ベテランハンターもこれまで見たことないという巨大グマに、驚きを隠せません。

狩猟歴49年 苫前町猟友会・林豊行さん（76）：

いろんなクマを見ているが、この400kg級のクマを見たときは、えっと思って。一番びっくりした。

さらに監視カメラが捉えたのは、約300kgの箱わなを簡単にひっくり返す、クマの異様な行動でした。

2025年度のクマ被害が過去最悪となる中、17日も各地で相次いだクマの出没。

17日朝、岩手・岩泉町では、住宅の近くにある柿の木に親子とみられるクマ2頭が現れました。

約12時間経った今も、柿の木に居座っているクマ。

柿を食べるのに飽きたのか、木の上で寝てしまいました。

一方、長野・上田市の果樹園に出没したのは丸々と太ったクマ。

おなかの肉を揺らして向かった先にあったのは、リンゴの木です。

巨体を器用に使って木に登ると、リンゴの実を食べ続けました。

この果樹園では、1週間の間に2トンものリンゴをクマに食べられたということで、被害額は約200万円に及ぶといいます。

坂下果樹園・坂下浩さん：

初めは何頭も来ているのかなと思ったが、丸々とした大きいのが1頭で食べていてビックリ。

止まらないクマ被害。

「イット！」は、クマの町として知られ、連日クマの出没が相次いでいる北海道・苫前町へ向かいました。

クマへの警戒が続く町で連日出動を続けているのが、ハンター歴49年の林豊行さん（76）です。

今回、特別にパトロールに密着取材することができました。

苫前町猟友会・林豊行さん：

今年は異常、（クマが）出ている数が。こんなデカいのは見たことがないというクマが出たのは驚き。

異常な数のクマの出没が続く中、最近、ベテランハンター林さんも驚く巨大グマが町に出没したのです。

11月11日に監視カメラが捉えたのは、体重400kgほど、体長は約2メートルとみられる巨大グマ。

丸々と太った体からは蒸気が上がっています。

こうした巨大グマの出没もあり、緊張した面持ちでパトロールをする林さんが、何かを発見。

大きなクマの足跡です。

苫前町猟友会・林さん：

これが新しいクマの足跡。（足の大きさが）14cmぐらいはあるかな。200kgぐらいはあってもおかしくないし、300kgあってもおかしくない。

足跡は隣にあるトウモロコシの畑から続いていて、クマが食べたとみられるトウモロコシが落ちていました。

足跡のすぐそばには、林さんが仕掛けた箱わながありました。

この場所に設置された監視カメラは10日ほど前、箱わなに近づく1頭のクマを捉えていたのです。

林さんは、あの400kg級の巨大グマと同じ個体とみています。

苫前町猟友会・林さん：

これも大きいから同じクマだと思う。（エサを）狙うが、用心深いからわなの前に来ない。

林さんは巨大グマ捕獲に向け、餌となるシカの肉を新鮮なものに取り換えていました。

続いて向かったのは、雪の日に巨大グマが現れた場所です。

しかし、おりの中にいたのは巨大グマではなく、キツネでした。

この日、箱わなの中にクマはいませんでしたが、林さんら地元の猟友会は、10月だけで3頭のクマを捕獲・駆除しました。

苫前町猟友会・林さん：

クマがいたらいつでも撃てるようにはしているが、クマを見ても銃を取り出して構える、そのときにはクマはいなくなる。一番肝心なのは、撃ったときに1発で倒さなくてはならない。

苫前町は1915年、開拓期の集落がヒグマに襲われ、史上最悪とも言われる死者7人を出した「三毛別羆事件」が発生した、クマとの因縁が深い町です。

ハンターの林さんは、監視カメラが捉えた巨大グマの動きに、ある異変を感じていました。

箱わなをひっくり返すクマ。

すると今度は、反対側から箱わなを揺らすように押し倒しました。

さらに、ずるずると引きずる姿も…。

これは一体、何をしているのでしょうか。

苫前町猟友会・林さん：

箱わなを倒して（エサを）食おうとしてる。相当用心深い。（箱わなが）動いたのを学習して本格的にガタガタやりはじめた。

巨大グマは箱わなを揺さぶり、中から餌を出そうとしているというのです。

さらに、扉が閉まる入り口には近づこうとしません。

こうした高い学習能力を備えた「スマートベア」と呼ばれるクマが市街地に出没しているといいます。

岩手大学農学部・山内貴義准教授：

「スマートベア」みたいな感じで呼ばれたりするんですけど、いろんな学習経験をして、どんどん（対策を）上回るような行動をしてしまうクマも増えている。

トウモロコシ畑にいるクマをドローンで撮影した映像を見ると、クマのすぐ目の前に電気柵があるのが分かります。

電気を嫌がっているのか、5分間ほど葛藤を続けますが、クマは軽々と柵を突破したのです。

山内准教授は「ヒグマもツキノワグマも非常に学習能力が高くて、エサに対する執着は非常に強いので、捕獲がどんどん難しくなってしまう」と話し、このスマートベアの増加により、クマ対策はより一層難しいものになると指摘します。