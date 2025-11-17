【2025年12月公開】映画の原作小説・マンガ一覧【Amazon Kindle】『ＷＩＮＤ ＢＲＥＡＫＥＲ』『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』など
12月には話題の映画が続々公開！Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、12月に公開される映画の原作小説・マンガのラインナップも充実している。ぜひ劇場で見る前に原作を読んで一足先に作品の世界を楽しんでみてはいかがだろうか。本記事では、今読みたい12月公開映画の原作一覧をご紹介！注目の映画化作品をお供に読書を楽しもう！
■WIND BREAKER／ウィンドブレイカー
彼らは、最強の不良軍団。そして、街の英雄───。偏差値は最底辺、喧嘩は最強。超不良校として名高い学校・風鈴（ふうりん）高校。この春、そんな風鈴のトップを目指して街にやってきた風鈴高校１年生・桜遥（さくらはるか）は、風鈴高校が“防風鈴（ボウフウリン）”と名付けられた街を守る集団となっていたことを知る。そして桜は、風鈴の一員として街を守るため戦い始めることに──！
不良高校生・桜の喧嘩英雄伝説、開幕!!
■ペリリュー -楽園のゲルニカ-
昭和１９年、夏。太平洋戦争末期のペリリュー島に漫画家志望の兵士、田丸はいた。そこはサンゴ礁の海に囲まれ、美しい森に覆われた楽園。そして日米合わせて5万人の兵士が殺し合う狂気の戦場。当時、東洋一と謳われた飛行場奪取を目的に襲い掛かる米軍の精鋭４万。迎え撃つは『徹底持久』を命じられた日本軍守備隊１万。祖国から遠く離れた小さな島で、彼らは何のために戦い、何を思い生きたのか――!?『戦争』の時代に生きた若者の長く忘れ去られた真実の記録！
■セフレの品格 終恋
4年ぶりのセックスは最高だった――。子持ちでバツ2の抄子は、初恋の男・一樹に同窓会で再会。すっかり盛り上がったふたりは、その夜に結ばれた。その後、体を重ねるにつれ、抄子の中に一樹への愛情が深まっていった。だが、一樹はそんな抄子に「愛はいらない、体の関係だけでいい！」と、セフレであることを求めた。ショックを受ける抄子は、別れを決心するのだが……。
■星と月は天の穴
結婚生活に失敗した独り暮しの作家矢添と画廊で知り合った女子大生紀子との奇妙な交渉。矢添の部屋の窓下に展がる小公園、揺れるブランコ。過去から軋み上る苦い思い出……。明晰・繊細な文体と鮮やかな心象風景で、一組の男女の次第に深まる愛の〈かたち〉を冷徹に描きあげ人間存在の根本を追究する芸術選奨受賞作。
■この本を盗む者は
“本の街”読長町に住み、書物の蒐集家を曾祖父を持つ高校生の深冬。父は巨大な書庫「御倉館」の管理人を務めているが、深冬は本が好きではない。ある日、御倉館から蔵書が盗まれたことで本の呪いが発動し、町は物語の世界に姿を変えてしまう。泥棒を捕まえない限り町が元に戻らないと知った深冬は、不思議な少女・真白とともにさまざまな物語の世界を冒険していく……初めて物語に没頭したときの喜びが蘇る、胸躍るファンタジー。
■初恋芸人
「佐藤君と付き合うくらいなら、死んだほうがマシよ！」
中学時代ひどいいじめを受けていたボクは、クラスメイトの女子にぶつけられた言葉から、自分は一生女性とは縁がないんじゃないだろうかという気がしていた……。
案の定、一度も女性とお付き合いすることもなく童貞のまま25歳になったボクは、芸人を志していた。子供のころから大好きな怪獣をネタにしたボクの芸は、残念ながら世間から注目を集めたことなど一度もない。けれどあの日、そんなボクの芸を「面白い」とほめてくれる観客が現れた。
市川理沙――それが、ボクに向かって初めて微笑みかけてくれた女性の名前だった。
「私、友だちがいないんです。よかったら、私と友だちになってくれませんか？」
25年の人生で初めて、ボクに女性の友だちが出来るという瞬間が訪れたんだ――。
