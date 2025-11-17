ÁáÄ«¤ËÆÍÁ³¹ðÃÎ¢ª7200·ï¡ÈÁèÃ¥Àï¡É¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡ª¡×¡¡»×¤ï¤ÌÂçÃ«¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÆüËÜ¤«¤é¤â»¦Åþ
MLB¸ø¼°¤¬¹ðÃÎ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿°ïÉÊ¤¬½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤â¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£Çò¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÀÄ¤¤³Ñ¤ÈÂ¤¬ÆÃÄ§Åª¡£ÇØÃæ¤Ë¤Ï¡ÖOHTANI 17¡×¤Î»É½«¤¬Æþ¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤òÌÏ¤·¤¿°ïÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ²èÁü¤ò¸ø³«¡£¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡¡¥ê¥Ý¥¹¥È¡õÊÖ¿®¤·¤Æ±þÊç¤·¤è¤¦¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤Ëµ¤·¤ÆÅê¹Æ¡£Åê¹Æ¤«¤é12»þ´Ö¤Ç7200·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öwant (Íß¤·¤¤¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£NEED¡ÊÉ¬Í×¡Ë¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ç¤âÁèÃ¥Àï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍß¤·¤¤¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤âÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×
¡Ö¾¦µ¡¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤MLB¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¨¡¢Íß¤·¤¤¡ª¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÑÛ¡¹¤·¤¤¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÂçÃ«¤µ¤ó¥°¥Ã¥º¤¬¡ª¡×
¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¡¡ÂçÃ«¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤â15Æü¤«¤é¡¢°Î¶È¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¸ÂÄê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¡£º£µ¨¤â3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼MVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÆóÅáÎ®¤Î¿Íµ¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
