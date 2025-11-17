吉田朱里（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/17】元NMB48でモデルの吉田朱里が11月16日、自身のInstagramを更新。ニット姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】妊娠中の29歳元NMB、美脚大胆私服姿

◆吉田朱里、美脚際立つニット姿披露


吉田は「ニットかわいい」と記し、ニットのジップパーカーと美しい脚が際立つショートパンツを着用したショットを投稿。「マタニティ用のストッキング買ってみた」とマタニティ生活の様子についてもつづっていた。

◆吉田朱里の投稿に「最強の可愛さ」と反響


この投稿に、ファンからは「最強の可愛さ」「優しい雰囲気で素敵」「とっても美しい」「いつもおしゃれ」といったコメントが寄せられている。

吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表。2025年9月2日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）

