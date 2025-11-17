JO1川西拓実、人気女優から“ぶりっこ”エピソード暴露され照れ笑い【シャドウワーク】
【モデルプレス＝2025/11/17】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川西拓実が17日、都内で行われた「連続ドラマＷ シャドウワーク」（WOWOW／毎週日曜午後10時〜・全5話／23日スタート）の完成報告会に多部未華子、桜井ユキ、石田ひかり、寺島しのぶとともに出席。共演者から撮影時のエピソードを暴露される場面があった。
【写真】JO1メンバーの芝居に感銘を受けた人気女優
先輩・後輩刑事役を演じる桜井と川西。川西の印象を聞かれた桜井は「荒木（川西）が薫（桜井）に対して感情を吐露するシーンがあるんですけども、そこのパッと一気に行けるエネルギーだったりとか集中力が本当にすごくて。それは監督も『素晴らしかった』と仰っていたんですけど、本当にすごいなと思って、すごく素敵なお芝居をされる方だなって思いました」と感激したことを話した。
さらに2人のシーンで川西が台詞を忘れたときのエピソードも暴露。「口パクで『ごめんなさい』みたいな。すごいぶりっこでした顔で（笑）」と暴露すると、川西は照れ笑い。続けて桜井は「こうやってこの方は皆さんに愛されているんだなと思いました」と川西の愛され力を明かしていた。
MCに"ぶりっこ顔"をしたときの心境を聞かれると、川西は「いやいやもう…その…絶対だめじゃないですか。大先輩の前で台詞が出てこないっていうのは…」とタジタジ。桜井がこれに「台詞が出てこないのは良いんだけど、仕方ないし。可愛さで乗り切ろうっていうのはどうなのかなっていう（笑）」とツッコみ、仲の良さを感じさせた。
原作は、「誰かがこの町で」が連続ドラマＷにて映像化された江戸川乱歩賞作家・佐野広実による同名小説。夫からのドメスティック・バイオレンスの被害に苦しむ妻たちが、絶望の果てで生きるためにたどり着いた“究極のシスターフッド”を描くミステリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】JO1メンバーの芝居に感銘を受けた人気女優
◆川西拓実、桜井ユキからの暴露に照れ笑い
先輩・後輩刑事役を演じる桜井と川西。川西の印象を聞かれた桜井は「荒木（川西）が薫（桜井）に対して感情を吐露するシーンがあるんですけども、そこのパッと一気に行けるエネルギーだったりとか集中力が本当にすごくて。それは監督も『素晴らしかった』と仰っていたんですけど、本当にすごいなと思って、すごく素敵なお芝居をされる方だなって思いました」と感激したことを話した。
MCに"ぶりっこ顔"をしたときの心境を聞かれると、川西は「いやいやもう…その…絶対だめじゃないですか。大先輩の前で台詞が出てこないっていうのは…」とタジタジ。桜井がこれに「台詞が出てこないのは良いんだけど、仕方ないし。可愛さで乗り切ろうっていうのはどうなのかなっていう（笑）」とツッコみ、仲の良さを感じさせた。
◆多部未華子主演「連続ドラマＷ シャドウワーク」
原作は、「誰かがこの町で」が連続ドラマＷにて映像化された江戸川乱歩賞作家・佐野広実による同名小説。夫からのドメスティック・バイオレンスの被害に苦しむ妻たちが、絶望の果てで生きるためにたどり着いた“究極のシスターフッド”を描くミステリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】