TOMORROW X TOGETHER、東京ドームシティ点灯式に5人で登壇 巨大ツリーに感動
【モデルプレス＝2025/11/17】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が17日、東京ドームシティにて開催されたウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』点灯式に登壇した。
【写真】BTS弟分5人、日本イベント ツリー点灯の瞬間
スノードームや雪をテーマにしたイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』。開催初日の11月17日にTOMORROW X TOGETHERのメンバー全員をゲストに迎え、高さ約15mの輝くツリー「WONDER SNOW TREE」前にて点灯式を実施した。5秒前から楽しそうにカウントダウンを行い、全員で中央の点灯スイッチを押すと、きらめくツリーを眺め「わあ〜！」「すごいですね！」などと感嘆の声をあげたメンバーたち。BEOMGYU（ボムギュ）は「最初に見た時から大きいなと思っていましたが、イルミネーションが点灯するとさらに大きく感じるし、雪みたいでとても綺麗ですね！早く皆さんにも見ていただきたいです」と心を躍らせていた。
2025年11月17日〜2026年3月1日まで開催の同イベントは今年で21回目。この冬は、2024年の約65万球から大幅にスケールアップし、合計約100万球のLEDライトで装飾を施した。「スノードーム」や「雪」をテーマに、東京ドームシティ全体が華やかな白い光に包まれる。ラクーアガーデン1Fのスノードームもパワーアップし、スノードームの中に東京ドームシティをイメージしたジオラマが登場。ベルを鳴らすとジオラマの街並みが様々な冬の景色に変化する幻想的な体験を届ける。そのほか、見どころのひとつであるセントラルパークの高さ約15ｍの巨大なメインツリー『WONDER SNOW TREE』では、約25万球のLEDライトが様々な色に変化し、15分に1度、シャボン玉と音の特別演出も実施する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆TOMORROW X TOGETHER、東京ドームシティに全員で降臨
◆東京ドームシティ「TOKYO SNOW DOME CITY」開催
