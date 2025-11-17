　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKADOKAWA 様子がおかしいコメディフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『村井の恋』や『ラブホの上野さん』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。

■村井の恋　1

セール特価：440円（50%OFF）

様子のおかしい男子高校生・村井は乙女ゲームオタクの田中先生に告白をするが一蹴される。次の日、髪型を一新してきた村井が田中の"推しキャラ"に激似になっており…!? 噴出必至の求愛コメディ第１巻。

■ラブホの上野さん　1

セール特価：282円（50%OFF）

その紳士的な態度と論理的恋愛アドバイスで、注目を集めるラブホスタッフ・上野さんの時に優しく時にドSな恋愛指南が漫画になった!!恋と性に迷える男女の前に、ラブホの神降臨!!

■ガイコツ書店員　本田さん　1

セール特価：303円（50%OFF）

（業務と）戦うガイコツ書店員、本田さん!!　コミック売り場がこんなに笑える職場だなんて聞いてない!?　爆笑必至の本屋さん実録お仕事マンガ☆

■ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜 1

セール特価：283円（50%OFF）

「神は死んだ」――閲覧数4000000数以上!!!　Twitterを騒然とさせたさとり世代のコンビニ店員、ニーチェ先生ついに解禁!!

■となりの関くん 1

セール特価：325円（50%OFF）

ドミノ、折り紙、避難訓練、そしてネコ……。多種多様にしてその展開はナナメ上。謎の男子生徒・関くんの遊びは、なんでもない机の上を遊園地に変え、隣の席のマジメ女子・横井さんを魅了する! ……授業中なのに。静かな授業中の教室という限定空間で展開する、ときどき超展開、ときどきシュール、ときどきほっこりな閉鎖空間コメディ登場!!

※本ページで紹介する情報は、2025年11月17日12時現在のものです。