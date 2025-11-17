【50％OFF】 様子がおかしいコメディフェア！『村井の恋』『ラブホの上野さん』など話題のマンガがKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKADOKAWA 様子がおかしいコメディフェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『村井の恋』や『ラブホの上野さん』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
となりの関くん 1
■村井の恋 1
セール特価：440円（50%OFF）
村井の恋 １
様子のおかしい男子高校生・村井は乙女ゲームオタクの田中先生に告白をするが一蹴される。次の日、髪型を一新してきた村井が田中の"推しキャラ"に激似になっており…!? 噴出必至の求愛コメディ第１巻。
■ラブホの上野さん 1
セール特価：282円（50%OFF）
ラブホの上野さん 1
その紳士的な態度と論理的恋愛アドバイスで、注目を集めるラブホスタッフ・上野さんの時に優しく時にドSな恋愛指南が漫画になった!!恋と性に迷える男女の前に、ラブホの神降臨!!
■ガイコツ書店員 本田さん 1
セール特価：303円（50%OFF）
ガイコツ書店員 本田さん 1
（業務と）戦うガイコツ書店員、本田さん!! コミック売り場がこんなに笑える職場だなんて聞いてない!? 爆笑必至の本屋さん実録お仕事マンガ☆
■ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜 1
セール特価：283円（50%OFF）
ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜 1
「神は死んだ」――閲覧数4000000数以上!!! Twitterを騒然とさせたさとり世代のコンビニ店員、ニーチェ先生ついに解禁!!
■となりの関くん 1
セール特価：325円（50%OFF）
となりの関くん 1
ドミノ、折り紙、避難訓練、そしてネコ……。多種多様にしてその展開はナナメ上。謎の男子生徒・関くんの遊びは、なんでもない机の上を遊園地に変え、隣の席のマジメ女子・横井さんを魅了する! ……授業中なのに。静かな授業中の教室という限定空間で展開する、ときどき超展開、ときどきシュール、ときどきほっこりな閉鎖空間コメディ登場!!
※本ページで紹介する情報は、2025年11月17日12時現在のものです。
