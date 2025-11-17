今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ねこほうチャンネル」に投稿された1本の映像です。再生回数は3.2万回を超え、「頑張ったね」「お疲れ様でした」「勘違いしちゃったトロさんも可愛かった」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：５匹の猫の爪を切った結果→１匹が苦手なシャンプーと勘違いして…『あからさますぎる態度』】

猫5匹の爪切りをするぞ！

今回登場するのは、猫の「ハムちゃん」「マロちゃん」「チロくん」「モモちゃん」「トロくん」です。ある日のこと、5匹の爪が伸びてきたため、ママさんとパパさんは1匹ずつ爪切りを始めます。すると、何か嫌な予感を察したトロくんが、サッと逃げて行ったそう。

みんな順調だったはずが…

まず最初は、チロくんからスタート。爪切りに慣れっこのチロくんは、まったく動じる様子を見せません。パパの爪切りが気持ちよかったのか、途中で眠たくなってきたようです。リラックスしながら、余裕で爪切りが完了しました。

続いては、モモちゃんの番。モモちゃんは爪切りの様子を見たくないようで、クイッと首をそむけて爪切りから目をそらします。しかし、とてもお利口にがんばりました。後ろ足の爪切りが始まると、前足でダンスをさせるのがママの恒例だそうです。

続いては、場所を変えてマロちゃん。マロちゃんの爪切り中も、ママは前足を操って華麗にダンスをさせます。続いて、少し怖がっていたハムちゃんの爪切り。例にならって、ママによるダンスの洗礼を受けながら無事に爪切りが終わりました。

ビビりすぎて「フシャー！」

最後は、トロくんです。トロくんは爪切り自体は苦手ではないそうですが、なぜか苦手なシャンプーをされると勘違いしていたようで、部屋のすみっこに逃げてしまいました。ママさんたちが近づこうとすると、「フシャー！」と威嚇してしまう始末。

必死に抵抗し、ハンモックに隠れたトロくんですが、そのままハンモックで爪切りをされることに。ビビりながらですが、無事に爪切りをがんばったトロくんに拍手を送りたくなります。

この投稿には、「爪切りでもママさんの膝の上に乗ると眠そうになるチロさんが可愛い」「シャンプーされると勘違いして、思わずシャーしちゃったトロちゃん、ハンモックの中で爪切り、頑張ったね」「結局特等席でネイルサロン受けてるみたいで一番気持ち良さそうにしてるトロちゃん可愛いです」「トロしゃんがこっそり逃げる時の、へっぴり腰が可愛い」「爪切り途中でのママさんのオリジナルダンスが可愛いのと、マロちゃんとハムちゃんの「またやっとるわ」って顔が可愛いです」「謎ダンス時のジト目がまたジワリますね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこほうチャンネル」さま

執筆：相原ともこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。