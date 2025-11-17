【GUの1,990円スカート】が高見え！ 買って即マネしたい♡「こなれコーデ」

【GU（ジーユー）】では幅広いシーンにマッチし、季節問わず活躍しそうなナロースカートが1,990円に値下げされています。シンプルだけどこなれた雰囲気に導く高見えスカートは、一枚持っておくと重宝するはず。今回はそんなお得に手に入るナロースカートと、GUのスタッフさんによるこなれ感のある着こなしをご紹介。ぜひ秋のスタイリングの参考にしてみて。

幅広いシーンにマッチしそうな洗練感のあるナロースカート

【GU】「ナローロングスカートZ」\1,990（税込・セール価格）

やや細身のシルエットが洗練された印象のナロースカート。公式サイトによると「伸びのよい素材かつ、後ろウエストゴム仕様」で「はき心地も抜群」という一枚です。後ろにはスリットが入っているので足さばきも快適そう。ベルトループが備わっており、ベルトを通してきちんと感を出せばエレガントな雰囲気に。ポケットが付いている点も便利で、カジュアルからオフィスまで幅広いシーンに重宝しそうなスカートです。

華やかトップスの引き立て役に

ベージュのナロースカートにイエローのペプラムニットを合わせたキレイめコーデ。シンプルなナロースカートが主役級のトップスを引き立て、上品な雰囲気に。ボリュームのあるトップスとのバランスも絶妙で、全身のIラインが強調され細見えしています。バッグのブラウンが季節感もさりげなくプラス。ダークカラーに寄りがちな秋冬コーデに華やぎを演出したスタイリングです。

お仕事にもおすすめのキレイめコーデ

定番のブラックのナロースカートにオックスフォードシャツを合わせたコーデ。重くなりがちなブラックにライトブルーのシャツを合わせて、顔回りをパッと明るく演出しています。ダークグリーンのチェックジャケットが柄のニュアンスをきかせ、全体のおしゃれさもアップ。きちんと感があるので、このままオフィスシーンにもマッチしそうです。

知的でシャープなスカートを大人可愛く

カラバリのうちネイビーにはピンストライプが入り、より知的でシャープなイメージ。そこにシンプルな淡いグレーのニットを合わせ、白ブラウスのフリルをちらりと覗かせています。コーデにさりげない甘さが加わって柔らかな印象になり、大人可愛い雰囲気に。バッグとブーツは秋らしくブラウンで引きしめています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H