【50％OFF】ブラックフライデー大規模セール開催！『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『平成敗残兵すみれちゃん』など話題のマンガがKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKindle本 ブラックフライデー大規模セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』や『平成敗残兵すみれちゃん』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■じゃあ、あんたが作ってみろよ （1）
セール特価：385円（50%OFF）
じゃあ、あんたが作ってみろよ （1）
社会人カップルの勝男と鮎美。
大学時代から続いた交際は6年目を迎えようとしていた。
同棲生活にも慣れ、そろそろ次の段階へ…と考えていた勝男だったが、そんな彼に訪れた、突然の転機とは……!?
慣れないながらに作る料理を通して、今までの「あたりまえ」を見つめなおす新時代の恋物語。
単行本描き下ろし漫画に加え、電子版限定で雑誌収録時のカラーページも収録！
■平成敗残兵すみれちゃん
セール特価：396円（50%OFF）
平成敗残兵すみれちゃん
元・売れないアイドル、現・プータローの『すみれちゃん』31歳。芸能界の熾烈な競争に敗北し、カラダもココロもボコられた彼女は、とりあえずボロアパートでゴロゴロする日々を過ごしていた。そんな彼女に目をつけた従兄弟の高校1年生『ゆうせい』が、とある儲け話を持ちかける。「カラダはいいんだから同人グラビア写真集出そうよ」。果たしてすみれちゃんは令和の世でリベンジをかませるのか! 乞うご期待！
■ワンダンス（１）
セール特価：396円（50%OFF）
ワンダンス（１）
自分の気持ちを抑えて、周りに合わせて生活している小谷花木（こたに かぼく）。そんな彼が惹かれたのは、人目を気にせずダンスに没頭する湾田光莉（わんだ ひかり）。彼女と一緒に踊るために、未経験のダンスに挑む！ 部活、勉強、就職、友達、恋愛。必要なことって何？無駄なことやってどうなるの？いやいや、君の青春は、自由に踊って全然いいんだ。２人が挑むフリースタイルなダンスと恋！
■口紅をつけて出社する新入社員が気になる: 1
セール特価：413円（50%OFF）
口紅をつけて出社する新入社員が気になる: 1
「元ビジュアル系バンドギタリストの部長」＆「元アイドル志望の男性新入社員」メイクが繋ぐ世代を超えたハートフルコメディ!!SNSでの注目作が待望の単行本化!!東原隆弘部長(45歳)は、毎日メイクをして出社してくる新入社員の新発田利央(23歳)のことが気になって仕方ない!?なぜなら、東原は25年前にビジュアル系インディーズバンドのギタリストとして活動していた過去があり、今の若者がどういうメイク道具を使っているのか新発田に聞きたいのだ。しかし、やっとの思いで新発田に話しかけるも、空回りしてばかりの東原…彼の思いは無事に届くのか!?!?
■おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中！: 1
セール特価：413円（50%OFF）
おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中！: 1
もう期待しない───。だって“おひとり様”って最高なんだもの！伯爵令嬢ニコルの婚約者ケイオスは、いつでも幼馴染のキャロライン王女のことばかり。学園のイベントなどには婚約者と一緒に参加するのが一般的だが、ケイオスはいつも王女のそばにいるため、ニコルは自身がないがしろにされることに慣れてしまっている。常日頃からケイオスから放置されてきた結果、ニコルは「向こうが好きにしているのだから、こちらも好きにすればいいんだわ！」と“おひとり様”に目覚めてしまい──？実は両片想いをこじらせているニコルとケイオス。すれ違う2人に未来はあるのか…！？話題沸騰中の新しい令嬢物語、コミックス限定の新エピソードを収録した待望の第1巻！
