パナソニックは、ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」に、スクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」（以下FFXIV）との公式コラボレーションモデル、「ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S ファイナルファンタジーXIV エディション」を追加し2025年12月中旬より発売します。

「ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S ファイナルファンタジーXIV エディション」

本製品は主にパナソニック公式通販サイト「Panasonic Store Plus」にて取り扱い、2026年12月末までの販売を予定しています（※）。

※販売予定数を上回る場合、2026年12月末より早く販売終了となります。

記事のポイント ゲーミングネックスピーカーにFFXIVコラボモデルが登場。デザインにFFのアイコンを取り入れているほか、パッケージやLEDライト、専用アプリも特別仕様に。FFファンのみならず、快適にゲームをプレイしたいゲーマーにもオススメです。

ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S」は、4つのスピーカーによる迫力のサラウンドと人間工学に基づいた快適な装着感、直感的な操作性で、圧倒的な没入感と低遅延ワイヤレス接続を両立し、多くのゲーマーから高い評価を得ています。

本製品は「SC-GNW10S」の高い基本性能はそのままに、FFXIVとの公式コラボレーションによって特別仕様を採用したもの。本体にはFFXIVの象徴的なジョブアイコンをあしらい、送信器はメテオの壮大感をイメージしたデザインに仕上げられています。

パッケージにも最新拡張パッケージ「黄金のレガシー」のビジュアルや冒険の舞台となるワールドマップを採用し、細部までFFXIVの世界観を再現しています。

また、本体LEDは各ロールのテーマカラー（タンク：青／ヒーラー：緑／DPS：赤）に切り替えが可能です。

起動音にはFFXIVの「プレリュード」をモチーフとしたオリジナルメロディを、サウンドモード切り替え時には「コンテンツファインダー突入確認音」を採用し、ゲームの臨場感を高めます。

さらに、専用アプリもコラボ仕様となっており、アプリ内には動くモーグリが登場。テーマカラーも本体LED同様にロールごとに切り替えができ、プレイヤーのこだわりを反映します。サウンドモードやイコライザー設定も「SC-GNW10S」と同じくカスタマイズ可能で、ユーザーごとの最適な音響を体験できます。

パナソニック 「ゲーミングネックスピーカー SC-GNW10S ファイナルファンタジーXIV エディション」 発売日：2025年12月中旬 オンラインストア価格：3万5200円（税込）

