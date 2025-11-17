北川景子

　女優の北川景子が、17日までにエックスを更新。仲良しな女優と映画を見たことを報告すると、美しすぎる2ショットに反響が集まった。

　北川は「映画『爆弾』拝見しました。没入感が凄く1秒も目を離すことができない心理戦の連続。"九つの尻尾"ゲームで炙り出される"ココロノカタチ"を見る時、戦慄します。善と悪とは。人間の欲とか業とか。凄いものを浴びました」とつづり、10月31日に公開された山田裕貴主演映画『爆弾』を鑑賞してきたことを写真とともに投稿。一緒に写っているのは同じく女優の南沙良で、北川は以前も南とお出かけした写真をエックスにアップしていた。

　仲良し美女の2ショットにファンからは「いつもホントめっちゃ仲良しですね！　これからも沙良ちゃんをいっぱい可愛がってください」「素敵なツーショありがとうございます」「テミスメンバーですね！　お二人のブラックコーデ可愛いです！」など歓喜の声が上がっている。

■北川景子
1986年8月22日生まれ。兵庫県出身。2016年1月11日にアーティスト・タレントのDAIGOと結婚。現在は2児の母。

