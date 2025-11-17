お姉ちゃんの部屋に入りたくてしょうがない猫さんが、開かないドアに全力で挑む姿が話題となっています。奮闘する健気な姿に「この勢いならいつか……」「頭のいい猫ちゃんですね」などの声が寄せられ、投稿は58万再生を突破しています。

【動画：お姉ちゃんの部屋に入りたい猫→ドアレバーに前足をかけると…】

お姉ちゃんの部屋に入りたい…！

Instagramアカウント「うる」に登場するのは、マンチカンの男の子「うる」くん。ある日、「お姉ちゃん」の部屋へ入りたい一心で、近くの棚の上からドアレバーに向かって手を伸ばし始めたそうです。

レバーに前足を引っかけると、体全部の重さを使ってグッと押し下げるうるくん。しっぽがピンと伸び、力がこもっているのがよく分かります。普段から「ドア開けの常習犯」だといううるくん、この方法でしょっちゅうお姉ちゃんの部屋を開けてしまうんだとか。

押しても開かない…次は隙間作戦

しかし、この日はいくらレバーを押し下げてもドアはびくともせず。いつも勝手に入られてしまうので、お姉ちゃんも「うるくん対策」を講じたとのことでした。部屋に入りたいうるくん、部屋に入られたくないお姉ちゃん……静かな攻防が続きます。

「押してダメなら……」とばかりに、今度はドアの隙間に前足をかけるうるくん。隙間からこじ開けようと試みますが、それでも状況は変わりません。

うるくんの奥の手とは…

開かずのドアとしばらく格闘したあと、ついに小さくしょんぼりとうなだれてしまったうるくん。そんな様子を見ると「かわいそう」「お姉ちゃんも開けてあげて」などとつい言いたくなってしまいますが……

この「同情を誘う」ことこそがうるくんの作戦なんだとか！諦めたフリをしながら実は待ち伏せ中のうるくん。なんという高等テクニックなのでしょうか。この後、お姉ちゃんはドアを開けてしまったのかどうかが気になって仕方ありません……！

うるくんがドアを開けようと頑張る姿は、Instagramで58万回以上も再生されました。「天才にゃん」「可愛いにゃん」「そのうちお姉ちゃんが開けてくれるよ」「これはお姉さんにくっついて入れてもらうしかにゃい！」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「うる」では、実は抱っこがちょっぴり苦手といううるくんの、愉快でかわいらしい日常が公開されています。事あるごとに全力で挑むうるくんの姿をご覧ください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「うる」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。