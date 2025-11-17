【最大30％OFF】 読んでほっこり幸せに。『キッチン常夜灯』『最後の晩ごはん ふるさととだし巻き卵』など話題の小説がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKADOKAWA ほっこり幸せグルメ小説フェアが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『キッチン常夜灯』や『最後の晩ごはん ふるさととだし巻き卵』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
キッチン常夜灯
■キッチン常夜灯
セール特価：570円（30%OFF）
キッチン常夜灯
住宅街の片隅に佇む小さなビストロ、今宵もオープン。
街の路地裏で夜から朝にかけてオープンする“キッチン常夜灯”。チェーン系レストラン店長のみもざにとって、昼間の戦闘モードをオフにし、素の自分に戻れる大切な場所だ。店の常連になってから不眠症も怖くない。農夫風ポタージュ、赤ワインと楽しむシャルキトリー、ご褒美の仔羊料理、アップルパイなど心から食べたい物だけ味わう至福の時間。寡黙なシェフが作る一皿は、疲れた心をほぐして、明日への元気をくれる――共感と美味しさ溢れる温かな物語。
■最後の晩ごはん ふるさととだし巻き卵
セール特価：370円（30%OFF）
最後の晩ごはん ふるさととだし巻き卵
ねつ造スキャンダルで活動休止に追い込まれた、若手俳優の五十嵐海里。全てを失い、郷里の芦屋に戻った彼は、定食屋の夏神留二に救われる。彼の店で働くことになった海里だが、とんでもない客が現れ……
■弁当屋さんのおもてなし ほかほかごはんと北海鮭かま
セール特価：462円（29%OFF）
弁当屋さんのおもてなし ほかほかごはんと北海鮭かま
「あなたの食べたいもの、なんでもお作りします」恋人に二股をかけられ、傷心状態のまま北海道・札幌市へ転勤したOLの千春。仕事帰りに彼女はふと、路地裏にひっそり佇む『くま弁』へ立ち寄る。そこで内なる願いを叶える「魔法のお弁当」の作り手・ユウと出会った千春は、凍った心が解けていくのを感じて――？ おせっかい焼きの店員さんが、本当に食べたいものを教えてくれる。おなかも心もいっぱいな、北のお弁当ものがたり！
■相続レストラン
セール特価：493円（30%OFF）
相続レストラン
金沢・ひがし茶屋街のレストラン〈グリル・ド・テリハ〉。料理が評判のこの店には、人気の理由がもうひとつ。「相続トラブル、解決します」元税理士のウェイター冬木のもとへ、相続に悩む客が訪れる。ある女性の相談は、急死した父の遺産について。家族に内緒で連帯保証人になり、6000万円の負債が残されたのだ。さらに隠し子だという男も現れ――波乱の遺産ドタバタ劇、丸く収める冬木の秘策とは？ おいしくて役に立つ、相続ミステリー！
■潮風キッチン 潮風シリーズ
セール特価：539円（29%OFF）
潮風キッチン 潮風シリーズ
突然小さなお店を経営することになった海果だが、奮闘むなしく店は閑古鳥。そんなある日、ちょっぴり生意気そうな女の子に出会う。「人生の戦力外通知」をされた人々の再生を、温かなまなざしで描く物語。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月17日12時現在のものです。
