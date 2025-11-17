スピードワゴン・井戸田潤の美人モデル妻、ドレスのマタニティフォトが話題「女神様」「柔らかなオーラが素敵」
お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が、17日までにインスタグラムを更新。マタニティフォトを公開し、ファンから絶賛の声が上がっている。
【別カット】ふっくらしたお腹と表情が美しい蜂谷晏海（ほか5枚）
蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。今年7月には、第2子の妊娠を報告していた。今回の投稿では「レタッチをお願いしていたデータが届いた 数年経ってここにいたんだよ〜ってお話するの、楽しみだな 昨日の夜もうにょうにょお腹で動いてて動画に収めたんだけど、本当に不思議な気持ちになるよね。体調が辛い時もあるけど、こんな貴重で愛おしい気持ちにさせてくれる子どもは偉大です。来週からは臨月突入！ 残り少ない妊娠生活も楽しもう」とつづり、マタニティフォトを多数アップ。
黒のドレスと白のドレスに身を包んだ蜂谷のお腹はすっかり大きくなっていて、カメラに向ける表情も美しい。
コメント欄にはファンから「美しい。女神様」「柔らかなオーラが素敵」「二人目妊娠おめでとうございます」「綺麗です 赤ちゃんに会えるの楽しみですね」などの声が集まっている。
引用：「蜂谷晏海」インスタグラム（@hachiyaami）
