

TWICE・SANA

TWICEのSANAが17日、六本木・東京ミッドタウンで開催された『ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式』に登場した。高さ12mのもみの木『ラルフ ローレン ツリー』にやわらかな光を灯した。

【写真】TWICE・SANA、ラルフ ローレン「ツリー点灯式」

アメリカを代表するブランドであるラルフ ローレンは、ホリデーシーズンを華やかに彩るツリーの点灯式を11月17日、六本木・東京ミッドタウンで開催。点灯式にはラルフ ローレン ファミリーのTWICEのSANAが登場し、ゴスペルチームの美しい歌声と共に、点灯セレモニーを行った。

光が灯ったツリーを見てSANAは、「本当に綺麗です」と感動。「近くにいるともみの木の匂いが香ってくる。冬の冷たい風ともみの木の香りが混じった時に、またホリデーシーズンが来たんだなということを感じさせてくれます」と語った。

トークセッションでは、ホリデーシーズンに「一つだけ特別な体験を叶えてもらえるとしたら？」という質問も。SANAは「最近スパ、温泉に行きたいと思っていた」と告白。「このツリーを見ながら雪が降る日に温泉スパを楽しめたら最高の日になるんじゃないかな」と、ロマンチックな“雪見風呂”への憧れを明かした。

最後にSANAは、「ぜひラルフ ローレンのツリーにお越しいただき、家族や友人、そして大切な人たちと素敵で楽しい時間を過ごしてほしい」とメッセージを送り、イベントを締めくくった。