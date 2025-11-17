ムロツヨシ、どした？　※「ムロツヨシ」インスタグラム

　俳優のムロツヨシが17日、自身のインスタグラムを更新し、驚きの“激変ショット”を公開。ファンの間で話題となっている。

　ムロは「#私の喜劇史 2016.5.19」と添えて、頭頂部が大きく薄くなった衝撃的なビジュアルを披露。「映画『新解釈　幕末伝』は12月19日公開す」とつづった。

　大胆なヘアスタイルでカメラを見つめるムロの姿に、コメント欄には「えっ!?これは本物ですか？」「どした？」「散らかしてますね」「立派なカツラですね〜」「技術がすごいですね」といった驚きの声が相次いでいる。

