◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）

第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（２４日、東京）で無傷の２連勝を狙うダノンヒストリー（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父エピファネイア）は、秘める素質の高さが魅力だ。今回と同じ舞台だった６月８日の新馬戦は、単勝１・２倍の圧倒的１番人気に応えて逃げ切って２馬身半差の完勝。昨年の覇者クロワデュノールをはじめ、のちのＧ１馬を多数送り出してきた“出世レース”から飛躍を誓う。

新馬勝ち後の夏場はじっくりと成長を促す期間に充てて、１０月１８日に帰厩して乗り込んできた。美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは、６ハロン８１秒０―１１秒９で一杯に追って格上の古馬に追走併入。堀調教師は「体は絞れてきていますが、息が荒く、仕上がりが遅れ気味の印象を受けます」と控えめな評価だが、それでも秘める能力の高さは無視できない。

２３年のドバイ・ターフで２着に好走するなど国内外で活躍するダノンベルーガの半弟という良血で、２４年のセレクトセール１歳部門で３億９０００万円の超高額で落札された。引き続きコンビを組むダミアン・レーン騎手は、先週の武蔵野Ｓをルクソールカフェで制しており、今週も堀厩舎との“黄金コンビ”で府中の杜を沸かせる。

（坂本 達洋）