モデルの西山茉希（40）が17日、自身のインスタグラムを更新し、先輩モデルの押切もえ（45）との2ショットを披露した。

西山と押切はファッション誌「CanCam」の専属モデル出身。この日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に2人で生出演したもの。

西山は「あの頃は一カットに何十枚も撮って、こんな風に並ぶ中から誌面に載るものが選ばれて。撮影をするだけで早朝から夜まで1日が終わるような日々を共に過させてもらった大先輩」と振り返り「今になって、もえちゃんと再会できることも、生放送に2人でお邪魔させてもらえることも、2人で並んで写真を撮ると撮影の気分になることも、知らない未來だった ただただ、幸せでした 真面目でストイックな印象を上回る程、キュートで天然なもえちゃん CanCam編集部の皆様ぁー！一緒にお仕事したよぉぉー ぽかぽかの皆様、楽しく過ごさせて頂きありがとうございました」とつづった。

最後に「#ぽかぽか生放送 #母校はCanCam #今は二児ママ #未来に繋がるご縁」と付け加えた。

フォロワーからも「今も変わらず素敵です」「大好きなお二人」「お二人共、相変わらず美しい」などの声が寄せられた。

押切は01年に「CanCam」の専属モデルとなり、蛯原友里、山田優らと人気モデルとして活躍したが07年4月号で卒業。西山は05年に同誌専属モデルとなり、09年3月号で卒業した。