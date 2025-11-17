ギャル曽根、“緑茶で作る”インスタント麺の絶品アレンジに驚き「お店のラーメンみたい」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パーティー】みんなで推し麺を持ち寄ってインスタント麺大会！第10弾！』という動画を投稿。スタッフの方々と袋麺を持ち寄り、アレンジメニューを堪能する様子を公開してくれました。今回は、ギャル曽根さんも大絶賛した“日清ラ王 柚子しお”のアレンジレシピをご紹介します♪

動画内で、ギャル曽根さんが「お店のラーメンみたい」と衝撃を受けた、スタッフさん考案のアレンジメニューがこちら！

◼︎日清ラ王 柚子しお アレンジ

【材料】・日清ラ王 柚子しお 1袋・液体スープ（付属） 1袋・緑茶 500ml・もずく 1パック・とろろ お好みの量

【作り方】（1）水代わりにペットボトルの緑茶500mlを鍋に入れて沸騰させる（2）麺を入れてほぐれたら付属の液体スープを入れる（3）もずくを入れる（4）器に盛り付けたらとろろをトッピングして完成

◼︎“まるで料亭”上品アレンジ

ギャル曽根さんは出来上がったラーメンを手に持ち、「めっちゃいい香りなんだけど！」と驚きつつ、試食すると「めっちゃ美味しい！お店のラーメンみたい」「インスタント麺じゃない。めーっちゃ美味しい」と大絶賛。

そして、「料亭」「しかも緑茶だからかな？あっさりしてる」「後味スッキリするというか」と、上品な味になるアレンジだと教えてくれました。

他のスタッフさんからも大好評だったこちらの和風アレンジ、ぜひ試してみてはいかがでしょうか？

■動画もチェック

動画では、この他にもギャル曽根さん考案のアレンジレシピなども紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。