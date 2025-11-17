乃木坂46菅原咲月、間近になった久保史緒里の卒業に寂しさ「すっごい長文の連絡しちゃった」

11月16日、文化放送『乃木坂46の「の」』に、乃木坂46・菅原咲月と、11月26日・27日に開催する卒業コンサートをもってグループを卒業する久保史緒里が出演。菅原が久保の卒業に対する心境を吐露した。

【関連】乃木坂46菅原咲月、先輩・矢久保美緒＆松尾美佑の卒業発表に驚き「泣いちゃったよ」

番組内で、卒業を控えた久保に対して、菅原は、「しおさん、私の絡み方が急にとんでもない距離感が近づくから、いつも『ねぇ、どうしたの？怖い』ってめっちゃ言われる」とコメント。

これに久保が、「怖いのよ。あなたのそのテンション。いや、嬉しいわ、いつだってそのテンションでいてくれて」と反応すると、菅原は、「いつだってこれです。だって寂しいんだもん」と明かした。

その上で、菅原は、「あんまり出さないけど、めっちゃ寂しいです。だってすっごい長文の連絡しちゃったし」「ほんとに、受け入れなきゃいけない事実っていうのはもちろん分かってるんですけど、頭と心の中で思ってることが、だんだんこうね、ずれてきちゃって…もうどうにもできないと思って連絡しちゃいました」「卒業コンサートが終わっても、たぶんこのテンションな気がします。だって悲しいもん」と率直な思いを吐露していた。