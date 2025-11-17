来月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が行われた。



今週末に決勝が行われる徳島県代表と、現時点でまだ未定となっている宮城県代表を除く46校の代表選手たちが集結し行われた組み合わせ抽選会。前回大会優勝校である群馬の前橋育英は神戸弘陵と対戦。今年のインターハイ優勝校･鹿児島の神村学園は愛知の東海学園、前々回大会覇者の青森山田は和歌山の初芝橋本と初戦で戦う。





また前回大会準優勝で今年のインターハイで3位の流通経済大柏は鳥取の強豪･米子北と、第99回大会優勝チームの山梨学院は京都橘に決定するなど見所が多い。国立競技場で行われる開幕戦は、東京都B代表の早稲田実と徳島県代表が対戦することに決まった来月28日に開幕し、決勝は来年1月12日に行われる。組み合わせ結果1回戦早稲田実-徳島県代表尚志-高松商山梨学院-京都橘福井商-高川学園帝京長岡-大社専修大北上-広島皆実上田西-水口宮城県代表-那覇西早稲田実-徳島県代表帝京大可児- 興國浜松開誠館-九州文化学園金沢学院大附-日章学園鹿島学園 -新田青森山田-初芝橋本北海-大津矢板中央-奈良育英山形明正-大分鶴崎2回戦前橋育英高-神戸弘陵昌平-高知東海学園-神村学園岡山学芸館-日大藤沢東福岡-秋田商堀越-宇治山田商富山一-佐賀東米子北-流通経済大柏