前回王者の前橋育英は神戸弘陵学園と 流経大柏vs米子北 山梨学院vs京都橘など 高校サッカー選手権組み合わせ
来月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が行われた。
今週末に決勝が行われる徳島県代表と、現時点でまだ未定となっている宮城県代表を除く46校の代表選手たちが集結し行われた組み合わせ抽選会。前回大会優勝校である群馬の前橋育英は神戸弘陵と対戦。今年のインターハイ優勝校･鹿児島の神村学園は愛知の東海学園、前々回大会覇者の青森山田は和歌山の初芝橋本と初戦で戦う。
来月28日に開幕し、決勝は来年1月12日に行われる。
組み合わせ結果
1回戦
早稲田実-徳島県代表
尚志-高松商
山梨学院-京都橘
福井商-高川学園
帝京長岡-大社
専修大北上-広島皆実
上田西-水口
宮城県代表-那覇西
帝京大可児- 興國
浜松開誠館-九州文化学園
金沢学院大附-日章学園
鹿島学園 -新田
青森山田-初芝橋本
北海-大津
矢板中央-奈良育英
山形明正-大分鶴崎
2回戦
前橋育英高-神戸弘陵
昌平-高知
東海学園-神村学園
岡山学芸館-日大藤沢
東福岡-秋田商
堀越-宇治山田商
富山一-佐賀東
米子北-流通経済大柏