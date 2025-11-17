119番通報を受け、消防車や救急車の出動を指示する消防指令センター。今後、金沢市近郊の体制が大きく変わります。

金沢市消防局内に設置されている指令センターは現在、金沢市、かほく市、津幡町、内灘町を管轄しています。

今後、2028年4月からは、白山市、野々市市、川北町を管轄する白山野々市広域消防本部内にある通信指令室と統合し、7つの市と町で共同運用することになりました。

管轄地域の人口はおよそ73万5000人、2024年の通報件数にするとおよそ5万件。

共同運用でどんな効果が期待されるのでしょうか。

金沢市泉本町にある消防指令センターでは、現在、年間3万9000件の通報に対応しています。

久々江龍飛フィールドキャスター「通信員の背中を見ると、金沢市、津幡町、内灘町など様々な消防署からこの部屋に集められているのが分かります。常時9人体制で24時間365日、119番通報の対応を行っています。」

センターから指令を受けた出動隊は最短1分以内に出動します。

共同運用の拡大、回線増と担当者の増員で対応

17日は、消防指令センターの共同運用に関する調印式が行われ、2028年4月を目途に金沢市近隣の7つの市と町がこの消防指令センターを共同で運用することになります。

金沢市消防局消防司令長・門村和仁さん「高齢化による救急需要の増加、大規模災害時の情報の一元化がメリット」

メリットがある一方で、気になることも・・・

久々江龍飛フィールドキャスター「通報が集中して、つながりずらくなるのではないかですか？」

金沢市消防局消防司令長門村和仁さん「最大6回線から8回線になるので大丈夫、安心してもらえれば」

急病や事故、火災といった不測の事態に備え、いち早い出動に備えます。