バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形はきのうとおととい、山形県天童市で、群馬グリーンウイングスと対戦しました。

【写真を見る】接戦もあと一歩及ばず...アランマーレ山形が群馬に2連敗 バレーボールSVリーグ

昨シーズンの対戦成績は２勝２敗の宿敵・群馬をホームに迎えた赤のユニフォームのアランマーレ。

おとといの試合は、第１セットからデュースにもつれ込む接戦となりました。

前半は群馬にリードされるものの徐々に点差をつめ、吉村のバックアタックで同点に追いつきます。

その後は一進一退の攻防が続き、アランマーレも粘りを見せましたが、３１対３３でこのセットを落とします。

続く第２、第３セットも一歩及ばず、初日は０対３のストレート負けを喫しました。

■２日目の試合は





矢野秀樹アナウンサー「選手たち気合の入った練習の様子。きのうは群馬相手に１セットも取ることが出来なかったアランマーレ。きょうはシップメイトの声援を後押しに勝利をつかむことができるか」

きのうの試合は、開始直後、アチャラポーンや若泉のスパイクが次々と決まり、４連続得点と、幸先の良いスタートを切ります。

その後、２１対２０とリードするも最後は相手に振り切られ第１セットを落とします。

第２セット、山形市出身のルーキー小川の活躍で流れを引き寄せるも、最後まで相手の高さとパワーのある攻撃を抑えることができずセットカウント０対３で敗れました。

アランマーレ山形 木村友里キャプテン「これからまだまだ試合は続きますし、チーム自体は少しずつレベルアップしているので、また来週ホームゲームになりますけど全員でチーム力でもう１回準備をしていきたい」

次の試合は今月２２日と２３日、ホーム鶴岡市でデンソーエアリービーズと対戦します。