¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÆüËÜ¤¬ËÌÈ¾µå£Ö£ÓÆîÈ¾µå¤Î¡ÈÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡É¤Ë»²Àï¡ª¡¡¿·¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×£²£¶Ç¯¤«¤é³«ºÅ¡¡
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï£±£·Æü¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬ÍèÇ¯£··î¤È£±£±·î¤Ë¿·¤¿¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ë¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢ËÌÈ¾µå£¶¤«¹ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢ÆîÈ¾µå£´¤«¹ñ¤Ë¥Õ¥£¥¸¡¼¡¢ÆüËÜ¤ò²Ã¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬²£ÃÇ¤·¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·Á¼°¡££²£¶¡¢£²£¸¡¢£³£°Ç¯¤Î£³Âç²ñ¤Ë¡¢ÆîÈ¾µå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾·ÂÔ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£·Ç¯£×ÇÕ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤ò£±Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÍèÇ¯£··î¤Ë¤Ï¡¢ËÌÈ¾µå¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÆîÈ¾µå¤Ë±óÀ¬¤·¤Æ£³¥Á¡¼¥à¤È¡¢£±£±·î¤ÏÆîÈ¾µå¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ËÌ¤Ë±óÀ¬¤·¤Æ£³¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÆÈ¾µå¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡×¤ò±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÀï¤¤¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤Î³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀªÎÏ¿Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅÁÅýÅª¶¯¹ë¹ñ¡Ê¥Æ¥£¥¢£±¡Ë¡¢¸½¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥ª¥óÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤ËÆüËÜ¤â»²Àï¡£½ÅÍ×¤Ê¶¯²½¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¶¨²ñ¤ÎÅÚÅÄ²í¿Í²ñÄ¹¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£È£Ã¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶¨²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¢¡ÅÚÅÄ²í¿Í²ñÄ¹
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¡¢ËÌ¤ÈÆî¤Î¹ñºÝ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÅý¹ç¤ÈÂç²ñ¿·Àß¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥é¥°¥Ó¡¼´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¨¥¤¥È¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¹ë¹ñ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¸õÊä¤Ò¤·¤á¤¯ËÜÂç²ñ¤Ø¤ÎÆüËÜ¤Î»²Àï¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¤òÈôÌöÅª¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤É¤â¤Ï¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½Ð¾ì¤Î±ÉÍÀ¤ËÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³èÌö¤òÀÀ¤¤¡¢À¤³¦¤ÎÄº¤Ë¸þ¤±¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¶¯¤¯Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º£È£Ã
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¡¢ËÌ¤ÈÆî¤Î¹ñºÝ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÅý¹ç¤ÈÂç²ñ¿·Àß¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥é¥°¥Ó¡¼´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¨¥¤¥È¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¹ë¹ñ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¸õÊä¤Ò¤·¤á¤¯ËÜÂç²ñ¤Ø¤ÎÆüËÜ¤Î»²Àï¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¤òÈôÌöÅª¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤É¤â¤Ï¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½Ð¾ì¤Î±ÉÍÀ¤ËÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³èÌö¤òÀÀ¤¤¡¢À¤³¦¤ÎÄº¤Ë¸þ¤±¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¶¯¤¯Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡ËÌÈ¾µå¥Á¡¼¥à
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ê£´¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê£µ¡Ë¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ê£³¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê£±£°¡Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ê£¸¡Ë¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡Ê£±£²¡Ë
¡¡¢¡ÆîÈ¾µå¥Á¡¼¥à
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ê£±¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ê£²¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê£·¡Ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ê£¶¡Ë¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¡Ê£¹¡Ë¡¢ÆüËÜ¡Ê£±£³¡Ë
¢¨¿ô»ú¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯