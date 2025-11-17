【瞬間】被害額100万円超 男が両替機など破壊 2日連続の大胆な犯行 札幌・コインランドリー
札幌市のコインランドリーで、２日続けて同じ店舗で両替機などが壊され、現金が奪われる被害がありました。
その大胆な手口を店内に設置されたカメラが捉えていました。
『１１月１１日午前４時半ごろ』
札幌市豊平区のコインランドリーです。
男がバールのようなものを使い、プリペイドカードの販売機をこじ開けています。
中に入っていたのは現金およそ７万円。
『１１月１２日午前３時半ごろ』
そして、次の日もこの店では同じ格好をした男の姿がー
男は両替機を壊し、中に入っていた現金およそ３０万円を盗んでいきました。
２日続けての被害をうけて、店は営業できなくなったといいます。
（被害店舗の店長）「悔しいというか、なんでそんなことしてまでお金をとらないといけないのか、私には分からない」
盗まれた現金のほかに、壊されたプリペイドカードの販売機と両替機をあわせると、被害額は１００万円を超えるといいます。
店では深夜の営業を取りやめることも検討しています。
（被害店舗の店長）「週末はお客さんが多いので、両替機使えないの？とご連絡いただいたりして、売り上げにも影響していると思う」
店は警察に被害届を提出していて、警察が窃盗事件として男の行方を追っています。