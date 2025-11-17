STVニュース北海道

札幌市のコインランドリーで、２日続けて同じ店舗で両替機などが壊され、現金が奪われる被害がありました。

その大胆な手口を店内に設置されたカメラが捉えていました。

『１１月１１日午前４時半ごろ』

札幌市豊平区のコインランドリーです。

男がバールのようなものを使い、プリペイドカードの販売機をこじ開けています。

中に入っていたのは現金およそ７万円。

男はわずか５分ほどで盗んでいきました。

『１１月１２日午前３時半ごろ』

そして、次の日もこの店では同じ格好をした男の姿がー

男は両替機を壊し、中に入っていた現金およそ３０万円を盗んでいきました。

２日続けての被害をうけて、店は営業できなくなったといいます。

（被害店舗の店長）「悔しいというか、なんでそんなことしてまでお金をとらないといけないのか、私には分からない」

盗まれた現金のほかに、壊されたプリペイドカードの販売機と両替機をあわせると、被害額は１００万円を超えるといいます。

店では深夜の営業を取りやめることも検討しています。

（被害店舗の店長）「週末はお客さんが多いので、両替機使えないの？とご連絡いただいたりして、売り上げにも影響していると思う」

店は警察に被害届を提出していて、警察が窃盗事件として男の行方を追っています。