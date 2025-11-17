札幌市のコインランドリーで、２日続けて同じ店舗で両替機などが壊され、現金が奪われる被害がありました。



その大胆な手口を店内に設置されたカメラが捉えていました。



『１１月１１日午前４時半ごろ』



札幌市豊平区のコインランドリーです。



男がバールのようなものを使い、プリペイドカードの販売機をこじ開けています。



中に入っていたのは現金およそ７万円。





男はわずか５分ほどで盗んでいきました。『１１月１２日午前３時半ごろ』そして、次の日もこの店では同じ格好をした男の姿がー男は両替機を壊し、中に入っていた現金およそ３０万円を盗んでいきました。２日続けての被害をうけて、店は営業できなくなったといいます。

（被害店舗の店長）「悔しいというか、なんでそんなことしてまでお金をとらないといけないのか、私には分からない」



盗まれた現金のほかに、壊されたプリペイドカードの販売機と両替機をあわせると、被害額は１００万円を超えるといいます。



店では深夜の営業を取りやめることも検討しています。



（被害店舗の店長）「週末はお客さんが多いので、両替機使えないの？とご連絡いただいたりして、売り上げにも影響していると思う」



店は警察に被害届を提出していて、警察が窃盗事件として男の行方を追っています。