◆第５６回明治神宮野球大会第４日▽高校の部・準決勝 九州国際大付８―７花巻東（１７日・神宮）

九州国際大付（九州）が花巻東（東北）との“ルーズベルトゲーム”を制し、初の決勝進出となった。互いに譲らないシーソーゲームとなったが、１点差で逃げ切った。

九州国際大付の背番号１３で、１７５センチ、１０７キロの巨漢・上岡煌（こう）内野手（２年）が、今大会のラッキーボーイとして躍動している。

初戦・山梨学院戦では４打数２安打１打点の活躍。この日も「７番・一塁」でスタメン出場し、６回１死一塁では中前安打でチャンスを拡大。７回１死三塁の守備では本塁へ好返球し、スクイズを阻止。７−７で迎えた７回２死一、二塁では逆方向の遊撃へ強い打球を放ち、相手の失策となって二塁走者が生還。勝ち越しに貢献した。

「意地でも自分が返してやろうという気持ちで、打席に立ちました。『抜けろ！』と全力疾走で、意地でもセーフになってやろうと思いました。自分は変化球も真っすぐも、うまく拾ってヒットにできる能力は高いと思っているので、自信を持って強く振りにいっています」

劣勢でも笑顔を貫き、快活にプレーする。ナインからは「チームで一番愛されてる」と評判だ。味方の投手が死球を与え、打者が一塁に歩くと、深々と頭を下げる姿も印象的。「いつも笑顔でポジティブ思考で、チーム全体が笑顔になればいいなって思ってます」と人柄の良さがうかがえた。

恵まれた体格は旺盛な食欲の成果だ。白米が大好物。「１食で４合か５合ぐらい食べたことがあります」。ご当地の九州豚骨ラーメンは「替え玉、５回くらいします」と頼もしい。楽天、ヤクルトでもプレーした楠城祐介監督（４１）は「体が大きいんですが、すごく器用な選手。落ちついて、まじめな子です」と称賛した上で、「来春に向けて『走り込みはするよ、しっかり絞って臨まないと、いい投手は打てないよ』と言っています」とさらなる鍛錬を予告した。

決勝は強敵・神戸国際大付が相手だ。「スタメンで使ってもらっているので、チームの勢いが上がっていくような打撃と守備でも貢献していきたい」と上岡。いざ、秋の日本一へ。でっかい体には、大きな夢が詰まってる。（加藤 弘士）

◆上岡 煌（うえおか・こう）２００８年５月１７日、福岡・久留米市生まれ。１７歳。西国分小１から京町イーグルスで野球を始め、諏訪中では筑後ボーイズでプレー。九州国際大付では１年夏からベンチ入り。５０メートル走は７秒０。遠投９２メートル。１７５センチ、１０７キロ。右投左打。好きな芸能人は山本舞香。