鶴岡市の西荒屋地区はブドウの品種「甲州」の北限の産地とされています。江戸時代に伝わってからおよそ270年、このブドウでつくったワインが高い評価を受けいま国際的に注目されています。





紅葉した山の麓に広がる鶴岡市西荒屋のブドウ畑。こちらで栽培されているのはー。

白ブドウ「甲州」は日本のオリジナル品種で産地はここ西荒屋地区が北限とされていまです。



エルサンワイナリー松ケ岡 川島 旭さん「特徴は甘みもあるが酸味が凄く豊か」





地区に伝わったのは江戸時代とされ、およそ270年伝承されてきました。鶴岡市内でワインを生産するエルサンワイナリー松ケ岡はこちらの川島さんを中心に5年前から甲州を使ってワインをつくっています。銘柄は「鶴岡甲州」。誕生してからまだ5年ですがおととし広島で開かれたG7・先進7カ国首脳会議で各国の首脳に提供されたほか、ことしは、世界最高峰のワインコンクールで最高賞の金賞に輝くなど国際的に高く評価されています。川島さん「凄いことですよね。シンデレラワインですよね」およそ270年、「甲州」の栽培が続く鶴岡市西荒屋地区の神社にはブドウの記念碑があります。川島さん「この碑は西荒屋における甲州ブドウの歴史を刻んだ碑。江戸の武家屋敷から当時、庄内藩士の水野氏がブドウの苗を持ってきて佐久間 久兵衛氏がブドウを広げていった歴史が書いてある」コメどころと知られる庄内平野ですが、川島さんは西荒屋が他の地区と違う特徴があるため、ブドウの産地になったと考えています。川島さん「庄内平野はコメづくりが盛んで土壌も水が溜まりやすい地形なんですけど西荒屋は水はけが良すぎてしまってコメづくりより果樹の方が向いている場所だった。それでブドウがずっといままで270年ほど受け継がれる特別な産地になったと思う」畑は母刈山のふもとに広がり、山から吹く西風が適温をつくり、山の湧き水によってこの土地ならではの甲州が育まれてきました。エルサンワイナリー松ケ岡はかつて養蚕で栄えた羽黒町松ヶ岡でワインづくりをしています。ワイナリーの始まりはいまから8年前の2017年エルサンワイナリー松ケ岡 早坂 剛社長「伝統ある松ヶ岡が高齢化していってカキの木を切って放置しているのを見て、 代わるものがないかと思って始めた」ワインの生産を目標に当時、カキ畑だった1ヘクタールの土地に初めてブドウの苗を植えました。ワインの醸造所はワインバイヤーとして世界各国のワイナリーを巡っていた川島さんが中心となって設計しました。川島さん「松ヶ岡はすごく丘になっている。景観美を崩さない形で自然の形を表現できないかと建物を設計した。採用したのが『グラビティーフロー』といって重力だけを使った応用力学のワインづくり。丘のてっぺんにブドウ畑を持ってきて中腹の所にブドウをプレスする部分があって下に落とす。ブドウをポンプなどは使わずに優しく送り込むことによってワインのシルキーさシルクの産地なのでそういうことが表現できるようなここ独自のワインづくりができるようになった」松ヶ岡の地形を生かしシルクの産地らしいワインをつくることを目標に設計したワイナリーは2020年に完成。そして、ワインづくりを始めたこの年に西荒屋の甲州と出会いました。川島さん「コロナ禍で西荒屋で生産している甲州ブドウがなかなか行き先がなくてここの甲州ブドウなんとかならないかと声をかけてもらい、世界に『甲州ワイン』と名乗れるのは日本だけだから270年続いている歴史と素晴らしい生産者、先人の遺徳を継いでいかないといけないし無くしてはいけない山形の宝だから山形の歴史、風土、テロワールを世界に伝えていきたいと思った」ワインボトルのラベルには市内の黒川地区の伝統芸能「黒川能」で使われる面のイラストを入れ、鶴岡でとれた「甲州」を使っていることを打ち出すため「鶴岡甲州」と名付けました。川島さん「地域の皆さん、松ヶ岡の歴史、西荒屋の歴史、山形の歴史、全部、相重なってみんなの結晶がこのワインに詰め込まれている」醸造を始めた年の鶴岡甲州が女性が選ぶアジア最大の品評会で賞を取ると翌年からも世界を舞台に活躍。そして誕生から3年目の2023年に醸造したワインがことしイギリスで開かれた世界最高峰のコンクールで最高賞の金賞に輝きました。川島さん「ブドウの作り手と庄内のテロワールそれがずっと重なった結果だけ。世界に通じる果物がとれる山形は素晴らしい。ワインはつながる・つなげる・補うという3つの役割がある。鶴岡甲州で人と人がつながったり、食が豊かになったり庄内・山形・日本が伝わるようなワインづくりをやっていきたい」鶴岡の風土と歴史がひとつに結晶したワインの今後が注目されます。