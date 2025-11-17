ÆñÉÂALS¸øÉ½¤ÎÀ¼Í¥¡¢¡Ö´í¸±¡×¿ôÃÍ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¼õ¤±ÀâÌÀ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¡º£¤Ï¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
NHK E¥Æ¥ì¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆñÉÂ¤Î¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡ÊALS¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ÆÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤ÎÄÅµ×°æ¶µÀ¸¡Ê64¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤ÏÁ´¿È¤Î¶ÚÎÏ¤¬µÞÂ®¤Ë¿ê¤¨¤ëALS¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¼«È¯¸ÆµÛ¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸³è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»ÀÁÇ¤ÎÃÍ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖºÂ°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È95¤«¤é²¼¤¬¤ê¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ê³¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ½Ò¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ª¥à¥Ä¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤¯¤ÆÂ¦²é°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµ×¤Ó¤µ¤Î90°Ê²¼¤Ç¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤µ¤¡¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¸ÆµÛ´ï¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡¡¤¢¤Ã¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Á¹²¤Æ¤º¤Ë¤¤¤¤Þ¤¡¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê¿ô»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ø?¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¿ô»ú¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¡º£¤Ï¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿ô»ú¤ÎÀµÂÎ¤Ï·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ¡¦SpO2¤Ç¤·¤¿¡¡96¡Á99¤ÏÀµ¾ï¡¡91¡Á95¤ÏÍ×Ãí°Õ¡¡90°Ê²¼¤Ï´í¸±¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡¡»ä¤Ï¼«È¯¸ÆµÛ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÎÄ´¤ÈSpO2¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¡ÄºÂ°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È²¼¤¬¤êµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¡¡Â¦²é°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¬¥¯¤Ã¤È²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¿ôÃÍ¤¬Äã¤¤»þ¤Ï²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Á¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¥Ý¥¯¡¡¹²¤Æ¤Ê¤¤¹²¤Æ¤Ê¤¤¡¡°ìµÙ¤ß°ìµÙ¤ß¡¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡¡¤µ¤¡¡Á¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö°ìµÙ¤µ¤ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÂÎÄ´¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¸ÆµÛ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ä·ë¹½¼«¼ç¥È¥ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ALS¤Î¿Ê¹Ô¤È¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡¤À¤«¤éÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¹²¤Æ¤Ê¤¤¤Ç°ìµÙ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é½ÐÍè¤ë»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£