イケメンが大渋滞…Stray Kids×NEXZ×KickFlip、JYPボーイズグループの“仲良しSHOT”にファン熱狂【PHOTO】

JYPエンターテインメント所属のボーイズグループが一堂に会した。

11月16日、ボーイズグループNEXZとKickFlipが合同で公式インスタグラムに1枚の写真を投稿した。

公開されたのは、11月14・15日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催された「2025 KGMA」でのオフショット。

写真には、JYPエンターテインメント所属のStray Kids・NEXZ・KickFlipが肩を組んだり、一緒にポーズを決めたりしながら仲睦まじく写っている。グループの垣根を超えた和気あいあいとした雰囲気に加え、全員のイケメンぶりが見る者の視線を奪った。

この投稿には「JYPファミリー最高！」「かわいすぎる」「チームJYP素敵すぎる」「これからも交流してほしい」など、ファンからのコメントが相次いでいる。

（写真＝NEXZ・KickFlip公式Instagram）Stray Kids、NEXZ、KickFlip

なお、「2025 KGMA」ではStray Kidsが「Best Selling Album」をはじめ、「Best Popularity（Music Day）」「Best Song 10」「2025 Grand Honor's Choice」「2025 Grand Record」の5冠を達成。NEXZは「K-POP Global Artist」「Hulu Japan人気賞」、KickFlipは「IS Rising Star」を受賞した。