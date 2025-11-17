FIRE¤ÇÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡Ö²Ë¡×¤À¤±¡©¡Ö¼«Í³¤ÈºÇ¹â¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃË¤¬¸ì¤ë¡¢Áá´üÂà¿¦¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀø¤à¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ªFIRE¤ÇÆÀ¤¿»þ´Ö¤Ï¡Ö²Ë¡×¤À¤±¡©¤½¤ì¤È¤â¡Ä
¡ÖFIRE¡×¤È¤Ï¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÅê»ñ¤äÃùÃß¤ò¹Ô¤¤¡¢½½Ê¬¤ÊÉÔÏ«¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇÁá´üÂà¿¦¤·¡¢¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¼ç¤Ê¼ýÆþ¤ÏÅê»ñ¤Ë¤è¤ëÇÛÅö¶â¤äÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£·ÐºÑÅªÉÔ°Â¤ä¼Ò²ñ¤ËÇû¤é¤ì¤º¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢FIRE¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¡¹¤âÂ¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊFIRE¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¯¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤(@hondagobo)¤µ¤ó¤Î¡Ö1²¯±ß¤òÃù¤á¤ÆFIRE¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃË¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
21ºÐ¤ÇFIRE¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÍÀî¥è¥·¥ª¤Ï¡¢45ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë1²¯±ß¤òÃù¤á¡¢Åê»ñ¤À¤±¤ÎÉÔÏ«¼ýÆþ¤ÇÁá´üÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢¥è¥·¥ª¤Ï½éÇ¤µë¤«¤é³ô¤ò»Ï¤á¡¢·ÐºÑÅª¼«Í³¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¤¹¤ë¡£
°ÂÄê¤·¤¿ÃùÃß¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥è¥·¥ª¤Ï¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÀáÌó¤ò¤·¤¿¡£³°¿©¤Ï·î2²ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¶Ø»ß¡¢¿åÅû»ý»²¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¶Ø»ß¡£µëÎÁ¤Î7³ä¤òÃùÃß¤Ë²ó¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î²ÈÄÂÊä½õ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸ÇÄêÈñ¤òÍÞ¤¨¤¿¡£·î³Û¤ÎÁí»Ù½Ð¤Ï6Ëü2000±ß¡£Í¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢23ºÐ¤ÇÃùÃß³Û¤Ï150Ëü±ß¡¢24ºÐ¤Ç300Ëü±ß¤ÈÃå¡¹¤ÈÌ´¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Æ±´ü¤Î¶Í»³¥È¥ª¥ë¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÎ¹¹Ô¤ä¹ç¥³¥ó¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿µÕ¤ÎÆ»¤òÀ¸¤¤ë2¿Í¤Î¾Íè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖFIRE¤¹¤ì¤ÐºÇ¹â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ªºî¼Ô¤¬¸ì¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤ËFIRE¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö30Âå¤È¤¤¤¦¤Þ¤ÀÂÎÎÏ¤¢¤ëÇ¯Îð¤Î¤¦¤Á¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È(Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤ÈÅù)¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ËÜºî¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¼ã¤¤¤È¤¤ÎÏÃ¤Ïºî¼Ô¤Î·Ð¸³ÃÌ¤¬Â¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÏÃ¤Ë¶á¤¤ÏÃ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖFIRE¤Ï¼«Í³¤ÇºÇ¹â¤ÎÀ¸¤Êý¤À¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢¡ØFIRE¤¹¤ì¤ÐºÇ¹â¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØFIRE¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÅÙÂ¤ò»ß¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤éFIRE¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤¤µ¤ó¤Ï¼ç¤Ë2¤Äµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÈñ¤ä¤»¤ë¤³¤È¡£
¢·ù¤¤¤Ê¾å»Ê¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£
È¿ÂÐ¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¤ê²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤³¤È¡£²Ë¤¹¤®¤ë¤ÈÌµÂÌ¤ËÇº¤à¤³¤È¤âÁý¤¨¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¤Ä¤¤¡£
¢¿Í¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸º¤ë¤³¤È¡£FIRE¤·¤Æ»ö¶È¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£
£Ê¿Æü¤Ë²ñ¤¨¤ëÍ§¿Í¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤ß¤ó¤ÊÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿Æü¤Ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æµ¤·Ú¤Ë²ñ¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ±×¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È(Ì¡²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È)¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È»Å»ö¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¡¢·ÐºÑÅªÉÏº¤¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ÇÁªÂò»è¤¬¶¹¤Þ¤ê¼«Í³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëÌ¡²è¤Ï¡¢°ìÆÉ¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Û¥ó¥À¥¢¥ª¥¤(@hondagobo)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£