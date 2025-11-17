ヤングケアラーだった別居中の43歳夫が求める「息子の親権」。40歳妻が決断したこと

「大麻がらみの相談は増えています。不安が続くことにより、心の状態が悪くなった人が興味を持つ傾向があるようです。大麻を取り入れるライフスタイルは、SNSを介して広まっていると感じています」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく連載「探偵はカウンセラー」。19回でご紹介している依頼者は、地方自治体職員で福祉関係の部署に勤務する40歳の孝子さん（仮名）。結婚7年になる大手IT関連会社勤務にする43歳夫との間に2歳の息子がいる。依頼内容は夫の浮気調査。半年前から別居をしている夫は背景にいろんな事情があるのだが、大麻の疑惑もあるというのだ。

別居のきっかけは育児を全くしないこと

2人の別居のきっかけは、2歳の息子の育児を全くしないことでした。夫には10歳年下で知的障害を抱える弟がいます。夫の実家は食堂経営で両親は忙しくしており、夫は10歳のころから、親に代わって弟のケアをしてきたのです。孝子さんと結婚したことで「夜寝て朝起きる普通の生活ってすごい」と話したと言いますから、ヤングケアラーとしてさまざまな思いを抱えてきたのでしょう。それはわかるのですが、共働きながら「もう子供の世話は嫌だ」と言ったのです。

夫はこの弟のケアをしないと父親から暴力を受けていたと考えられます。そのため、どれだけ疲れていても相手のために動いてしまうところがあります。今、システム構築の仕事をしていますが、クライアントのために夜中も動いてしまい、体と心が分離しているような感覚を常に抱えていたそうです。ちなみに夫の弟は、かなり前から施設で生活しているとのこと。

別居してからも、孝子さんは月に1回、荷物を取りに行っていました。夫から「やはり親権が欲しい」と連絡があり、そこに夫がSNSで知り合ったナチュラルライフを標榜する女性の影を感じます。別居半年の浮気は、不貞に相当すると判断できます。

さらに家に行くと、夫が生活している気配は薄く、テーブルの上に大麻関連の資料やCBD（合法的な大麻成分）の吸引器があった。「このままでは我が子が犯罪者の子供になる可能性がある」と思い、私たちに相談。その背景には、精神科の診察を受けることを勧めても、拒否する夫に気づかせたいという思いもありました。

コロナ禍中に始めたSNSで、ナチュラルライフを標榜する女性に出会い、「分離感覚」が消えるような感覚を得て、大麻に興味を持つようになったことが想像されます。孝子さんは薬物を嫌悪しているので、それで夫婦の心がすれ違うようになったのでしょう。

しかし別居をしていても離婚していない中で大麻で逮捕されるようになったら、息子にも影響が出ます。さらに孝子さんは夫が逮捕されるようなことになることを望んでいません。

残業禁止デーの水曜日に

孝子さんは別居しているとはいえ「息子の父親であり、お互いに愛し合った相手ですから」と夫のことを気にかけていました。無理を重ねて走り続けてしまう夫のことを心配していることがわかります。

調査に入る前に夫の行動や写真、動画、勤務先についてなどの十分な資料をもらったので、調査日の特定もスムーズでした。夫の会社は水曜日が残業禁止デーで、18時に全てのPCが使えなくなる設定をしており、帰宅が早い。まずはこの日を狙って調査に入ることにしました。

公園で待ち合わせしたのは…

都心のビル前で17時から待機していると、夫が出てきました。背が高くクールな印象で清潔感があります。銀縁メガネジャケット姿で知的な雰囲気をまとっていました。あるスピードが速く、私たちは小走りであとを追い、夫は有楽町駅で下車し日比谷公園へ。

公園をゆっくりと散歩しながら、大木の前で深呼吸したり、大きな石を触ったりしています。

1時間ほど歩くうちに、ロングヘアの女性が合流。とても肉感的でセクシーかつ華やかな雰囲気でした。明らかに恋人同士の雰囲気で、夫は女性の方を抱き寄せて、こめかみにキスをしていました。

そのまま徒歩で神田方面に向かい、築20年程度の雑居ビルに入って行き、そこで一泊します。物件名を検索すると賃貸として貸し出しているようで、40平米の広いワンルームで、お風呂もありました。民泊客も多く、外国の方の出入りが激しい。幸い、私たちのことは誰も気にしていません。

ドアの隙間から切れ切れに声が聞こえており、集音マイクを設置。夫は孝子さんが出ていってから本格的な不眠になっていたことも女性に打ち明けていました。大地の気のことや、ヨガのこと。また、アーユルヴェーダのツアーに行く話などをするうちに、唐突に性交渉が始まりました。翌日、夫は服を着替え、出勤。前日よりも晴れやかな表情をしていました。

「別居前から関係があるはずです」

不貞の証拠を押さえたことを報告すると、「やはり。たぶん、その女性は別居前から関係があるはずです」と話しています。

追加で女性の調査をすると、女性は30代後半、難病から回復した経験があり、ライフスタイルオーガナイザーのような肩書きで活動していることがわかりました。精神世界を深めることを目的とした会や仏教系のイベントにも参加している様子です。

SNS特定が得意な探偵が身元調査したところ、会社経営をしている夫とはオープン婚（お互いに別のパートナーがいることを認める婚姻生活）をしているようです。また、日本古来の儀式も詳しいようで、宗教儀式を見学するワークショップなども主催している様子です。特に仕事はしておらず、おそらく夫の収入で生活しているのでしょう。SNSを見ると、女性に子供はいないようです。

この日、女性は12時に出てきて、タクシーに乗り自宅と思しき都心のタワーマンションに入って行きました。

息子の親権を取られる可能性が完全に消えました

この結果を孝子さんに報告すると、「よかった。息子の親権を夫に取られる可能性が完全に消えました」とホッとした表情をしていました。

「息子が生まれたばかりのころに、夫から“かつての日本社会のように、共同体で子供を育てるというのはどうか”みたいな提案を受けたことがあったんです。多分、そのころからこの女性に心酔していたんでしょうね。しかし、夫が別の女性と触れ合っている姿を見るとゾッとします。こんな人と一刻も早く離婚したい」

夫が日比谷公園を歩きながら、突然立ち止まったり、木の前で深呼吸をしたり、巨石を触ったりする様子をみながら、きちんとしたメンタルケアが必要だと感じたようです。

「弁護士を交えて“病院に行ったほうがいい”と伝えようと思います。おそらく夫は、ずっと“休息は悪。相手のために働くことが善”として生きてきたと思います。うつ状態になっていることもありましたし、ハイテンションで活動することの落差も激しかった。そんなことも説明しつつ、通院を説得したいと思います」

そこまでするのは、息子の父親として、健やかに生きてほしいという思いがあるから。

「あと、できるだけ養育費も支払ってほしいですし。慰謝料も欲しい（笑）。子供を育てるためにお金はいくらあっても足りません。あと、犯罪の問題もあります。実は去年、超ハードワーカーで知られるバリキャリの友人が、大麻で捕まったんです。彼女と夫が抱える違和感はとても似ていた。彼女は教育虐待を受けていて“結果を出さないと悪”という価値観を抱え、心と体が分離。SNSで知り合った人に勧められて、大麻に手を出したのです」

心の病になると、犯罪との距離が近くなると感じています。そこから脱出するためにすがりたい思いがあるからです。また、夫の心の病の原因は、10歳のころからヤングケアラーを強いられた体験にあることはほぼ間違いありません。日本がヤングケアラー本人への調査を始めたのは2020年が初めて。それまでも苦しんでいる子どもがたくさんいたことが想像できます。自分だけがいいというのではなく、社会で支える仕組みも必要だと感じます。

今回の調査で、孝子さんと息子のいい未来への道が固まったようにも感じています。また、夫も自ら気づくことで、精神科の門を叩くのではないかと感じました。

調査料金は40万円（経費別）です。

