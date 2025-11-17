雲南省昆明市の食品会社、雲南緑華食品の宮本哲也総経理。（資料写真、昆明＝新華社配信）

【新華社昆明11月17日】中国に30年以上根を下ろし、ビジネスを開拓、拡大してきた日本人企業家がいる。雲南省で開発された健康食品を、中国国内だけではなく、世界に向けて販路を拡大している。

雲南省昆明市の食品会社、雲南緑華食品の宮本哲也総経理は1993年、中国勤務の機会を得て長期滞在することになった。2004年に国内の複数都市を視察した際、同省の豊富な農業資源や快適な気候条件、豊かな生態環境に魅了され、昆明市に工場を建設することを決めた。

創業当初はヤマドリタケやワサビなど特産農産物の輸出から始め、その後、同市富民県にアロエ加工工場を建設した。市場が拡大する中、肥満人口と糖尿病患者数の増加に着目し、事業の重点を健康食品へと移すことを決めた。

雲南省昆明市の食品会社、雲南緑華食品の建物外観。（資料写真、昆明＝新華社配信）

宮本氏は、雲南省の質の高い天然食材や中国の充実した生産産業チェーン、高まり続ける健康消費需要が、会社の発展に独自の優位性を生み出していると指摘。「技術革新を通じて、農家が栽培したグリーン（環境配慮型）食材を、現代人により適した健康食品に変えることができる」と語った。

宮本氏率いるチームが開発したラカンカ（羅漢果）由来の甘味料や、エンドウ豆のパスタ、無添加調味料などの製品は現在、米国やインドネシアなど20余りの国・地域の市場に進出しており、今年に入ってから販売量が大きく増えている。

宮本氏は「中国は単に重要な市場であるだけでなく、イノベーションを生む豊かな土壌でもある」と強調。この場所で健康に役立つ製品をより多く生み出し、中国の消費者のニーズを満たすと同時に、中国食品の優れた品質を世界に知ってもらいたいと語った。（記者/王賢思）