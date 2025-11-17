どこか懐かしく、ふるさとを感じる食材、田舎コンニャク。地域の味を次の世代に引き継いでいくため、高知県高岡郡越知町でコンニャク作りの体験会が行われました。



刺身で良し、焼いて良し、食べると懐かしさを感じる田舎コンニャク。



仁淀川流域の越知町野老山八ヶ窪地区は10世帯ほどが住む小さな集落です。11月16日、仁淀ブルー体験博のプログラムの1つ、「こんにゃく作り体験」が行われ、高知市や南国市、さらには愛媛県などから7人が参加しました。





仁淀ブルー体験博は2021年から仁淀川町、佐川町、越知町など仁淀川流域6市町村を舞台に期間限定で行われるイベントで、食や自然、文化など57のさまざまな体験プログラムが楽しめます。そのなかの1つが「本物のこんにゃく作り＆こんにゃく料理づくし」。2024年に続いて2025年も開催です。講師を務めるのが所谷眞智子さん。そして眞智子さんを支えるご主人の一さんです。眞智子さんは、20年前に高知市から越知町にUターン。集落を元気にしたいと横倉山のガイドを務めたり、地元の小学校でコンニャク作り体験など、精力的に活動しています。体験会を前に所谷さんは、コンニャク作りに欠かせないコンニャクイモを掘りにきていました。ひょろっと残っているのがイモの葉柄。掘っていくと、立派なコンニャクイモが。ここまで成長するのに4、5年かかるそうです。■所谷眞智子さん「普段からお祝い事とかあった時には自分たちで作っていたので、作り方が絶えちゃいけない、そう思って作り始めた。なんといっても美味しい」掘ったイモは、1週間以上乾燥させることで、保存がきき、こんにゃくの「ぷるっ」とした弾力感が増すそうです。迎えた体験会当日、所谷さんの作業場に集まりみんなで茹でたコンニャクイモの皮を、むいていきます。■所谷さん「藁しべが通るぐらいまで炊かんといかんと昔はよう言うてました。藁で刺して通ることかな。」和やかな雰囲気のなか、作業は進みます。皮を剥いだイモと水を入れて、ミキサーでトロトロにします。その後、凝固剤を入れて、手でこねていくと。■所谷さん「結構力いるでしょ。お餅っぽいかなと思ったけど全然なめらかです」通常のコンニャクには海藻の粉末などを混ぜてつくられますが、田舎コンニャクは生イモ100％で作られます。贅沢な田舎コンニャクを素早くみんなで丸めていきます。■所谷さん「核家族化してきて自分の家でそんなにいっぱい人が集まってお祭りごとことかなくなってきたので、2人で食べるとか家族少ない時はかなり、面倒なものですから作ることが少なくなったんじゃないでしょうか」眞智子さんを中心に、コンニャク作りを通して参加の笑顔が広がります。丸めたあとは、薪をくべた大釜でゆでていきます。約1時間後。生イモ100％の田舎こんにゃくの出来上がりです。このこんにゃく作り体験の楽しみは、出来立てのコンニャク料理が味わえること。ツヤツヤとした茹でたてのコンニャクの刺身。さらに白和えに、田舎寿司、メーンはソースがしっかりとしみこんだコンニャクのステーキ。みんなで手作りした、田舎コンニャク料理。その味はー■参加者「美味しい。ほんとふわふわよね。美味しいすごい美味しい」「香りもいいし歯ごたえいいし美味しい」「初めての人とこういう風にわざわざ機会がないとできないことだからすごくいいです」地域を元気にし、交流人口を増やそうと、コンニャク作り体験に力を注ぐ所谷さん。田舎コンニャク作りの魅力はー■所谷さん「私がいつも言っているのは自分で作ったら役得、その一番美味しいところを知ってもらいたい。お母さんの味ですかね」次の世代へ受け継いでいきたいふるさとの味。地域のぬくもり感じる田舎コンニャクは不定期ですが、越知町観光物産館 おち駅で販売しているということです。