TWICEのSANAさんが、東京・六本木で行われた「ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式」に登場しました。



【写真を見る】【 TWICE・SANA 】 メンバーへのギフトは 「パチパチするキャンディーが入った綿飴」 理想のホリデーシーズンを想像





SANAさんのハンドベルを合図にツリーが点灯すると、SANAさんは“本当にキレイです”と、にっこり。“昨年とはまた違った雰囲気のツリー。本物のモミの木を使っているので、近くにいるとモミの木の匂いが香ってくる。冬の冷たい風と香りが混じった時に「またホリデーシーズンが来たな」と感じさせてくれます”と、ツリーを眺めた感想を語りました。







また、SANAさんは“最近、スパや温泉に行きたいなと思っていたので、このクリスマスツリーを見ながら、雪が降る日に温泉やスパを楽しめたら最高な日になるんじゃないかな”と、理想のホリデーシーズンを想像。







「TWICEのメンバー全員にホリデーギフトをあげるとしたら何をあげる？」とMCに聞かれると、“夢のあることを考えてみたんですけど、降ってくる雪が綿菓子のように甘いものだとみんなも喜ぶんじゃないかな。パチパチするキャンディーが入った綿飴だといいなと思います”と、イタズラな笑顔を浮かべていました。



【担当：芸能情報ステーション】