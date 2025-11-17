ＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が１６日、放送され、流れたＣＭの美女にＳＮＳ上では驚きの声があがっている。

「ＳＵＢＡＲＵは全日本スキー連盟をサポートしています」と雪山を走る車の映像や、ノルディックスキー・ジャンプの高梨沙羅や小林陵侑らの顔が映ったＣＭ。白い洋服でＳＵＢＡＲＵの車を笑顔で運転していたのが高梨で、ＳＮＳ上では「ロイヤルファミリー見てるけどスバルのＣＭに出てる高梨沙羅さんめっちょ美人さんやな…」「スキージャンプの高梨沙羅さん、スバルのテレビＣＭに出ている」などと驚きの声が。

高梨は１６日、ワールドカップ（Ｗ杯）に向けて羽田空港から出発しており、１７日には自身のインスタグラムを更新。ＳＵＢＡＲＵとパートナー契約を締結したことを報告し、「日々の移動や遠征の中で、ＳＵＢＡＲＵの“安心と愉しさ”をより強く実感しています」と説明。雪山で荷物を車に載せ、自ら運転する映像を添えて報告した。

ＳＮＳなどを見た人からは「本当可愛くなったよね」「また美しくなった？」「高梨沙羅さん麗しくなりましたなぁ」などの声があがっている。