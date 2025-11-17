自分の海上自衛隊の身分証を知人の男に送り詐欺を手助けしたとして、41歳の海上自衛隊の自衛官の男が逮捕されました。

詐欺幇助の疑いで逮捕されたのは、神奈川県横須賀市に住む海上自衛隊の自衛官・徳永和久容疑者（41）です。

徳永容疑者は、今月10日に詐欺の疑いで逮捕された知人の小野典孝容疑者（39）に自分の海上自衛隊の身分証を送り、詐欺で使われると知りながら手助けした疑いがもたれています。

警察によりますと、小野容疑者はおととし2月、フリマサイトで乗用車を売るとウソをつき、千葉県いすみ市の30歳の男性から頭金などの名目で、現金およそ170万円をだまし取った疑いがもたれていて、徳永容疑者の身分証はこの事件で使われていたということです。

小野容疑者はこの事件で海上自衛隊の自衛官になりすましていて、男性を信用させるために身分証を送ったとみられています。

取り調べに対し、徳永容疑者は「小野容疑者が事件で使っていたことを放置していたのは間違いない」と容疑を認めているということです。

警察は、事件の詳しいいきさつを調べています。