ＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手（３６）が１７日、神奈川・横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸２億円（金額は推定）でサインした。来季が６年契約の５年目となる。

宮崎は今季９５試合に出場し、打率・２７７、３９打点、６本塁打。５月に打撃不振で出場選手登録を抹消されたほか、９月には右膝を負傷し戦線離脱し、ＣＳへの出場も叶わなかった。「チームとしてもリーグ優勝できていないですし、自分としても、１年間完走できなかったということが非常に悔しいと思っています」と率直に振り返った。 自らが座り続けてきた三塁の定位置。今季終盤は筒香が守り、現在は度会らが挑戦しているが、三塁というポジションについて「こだわりは、もちろんあります」と断言した。

右膝の状態は既にリハビリを終えているが、「けがしたところがあるので、しっかりキャンプインに向けて動ける体作りをメーンに考えていく」と宮崎。「８８年組」の１人で、今年１２月に３７歳を迎えるが、今オフの自主トレのプランについて「例年よりもランニングの量が増えると思います」と、自らの肉体と真摯（しんし）に向き合っていく。