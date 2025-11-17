大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

第44回「空飛ぶ源内」が11月16日に放送。その最後に流れた次回予告が話題になっています。

＊以下「空飛ぶ源内」の放送内容のネタバレを含みます。

●「空飛ぶ源内」公式あらすじ

蔦重の前に「耕書堂で本を書かせて欲しい」と駿府生まれの貞一（井上芳雄さん）と名乗る男が現れる。

貞一は源内（安田顕さん）が作ったという相良凧を持っていて、源内が生きているのではと考え始める蔦重。

その後、玄白（山中聡さん）や南畝（桐谷健太さん）、重政（橋本淳さん）らと会い、源内の謎を追い続けることに。

一方、歌麿（染谷将太さん）は吉原で、本屋に対して「派手に遊んだ順に仕事を受ける」と豪語し、座敷で紙花をばらまき…。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

歌麿が描いた絵の前に立つ蔦重。

その背景に「蔦屋重三郎からの恋文にございます」とのていの声が流れる。

「嘘だね」と冷ややかにこたえる歌麿。

尼頭巾姿となった十一代将軍・家斉の”乳母”大崎が、誰かに「高岳」と伝える。

対して、元大奥総取締・高岳の「天誅を下すのだ！」との声が流れる。

大崎らの「田沼の残党」「悪党討つべし」「越中守」といった声が流れる中、歌舞伎役者・市川門之助が振り返る。

その下に流れるは＜ふざけた騒ぎで＞との文字。

「そやつらから身を守らねばのう」

「お前はもう関わっておるのだ」と告げる元老中・松平定信。

部屋を出ようとする蔦重。障子をあけると、刀を構えた者たちが廊下で迎える。

赤ん坊を抱きながらくるくるとまわる家斉の“父”一橋治済。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

その背景に「そやつらから身を守らねばのう」との治済の声が流れる。

蔦重を見下ろしながら「さすがにつきあいきれねえぜ！」と伝える絵師・北尾重政。

写楽！

絵師、戯作者、狂歌師らが蔦重の元に集う。

「しゃらくせえ」と告げる太田南畝。

「しゃらくさい？」とこたえる戯作者・朋誠堂喜三二＜平沢常富＞。

「しゃらくさい」と笑みをたたえて伝える蔦重。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

「しゃらくさい」と言い放った北尾政演＜山東京伝＞。

顔を見合わせた一同が、最後に「写楽！」と声をそろえてーー。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。