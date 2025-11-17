17LIVEは、“野球の概念を覆す”新たなスタイルの野球イベントとして、2025年11月20日に、「バンテリンドーム ナゴヤ」で開催する「THREE GONG.4 -GRAND SLAM- in NAGOYA」の模様をライブ配信でお届けする。また、イチナナライバーを中心に構成されたオリジナルチーム「LIVE’s（ライブス）」の大会出場と、事前に開催されたアプリ内イベントにて、選手の応援等を行う「スリーゴングガールズ」に出演するライバーも決定した。

「17LIVE」では、“野球って17（いいな）”というスローガンを掲げ、ライブ配信を通じてより多くの野球に関連したコミュニティを形成し、野球というスポーツの普及促進に貢献したいという思いのもと、「チーム天城 × 17LIVE ～野球の未来へ架け橋を～」プロジェクトをきっかけに、独立リーグに所属する現役プロ野球選手によるライブ配信など、多様なプロジェクトに取り組んでいる。

「THREE GONG（スリーゴング）」は、9回0アウト1・3塁からスタートし、たった3つのアウト、たった1イニングで勝者を決するという、通常の野球の試合とは全く異なる形式で実施され、注目を浴びる新たなスタイルの野球イベントだ。

「17LIVE」では、第1回大会から前回の第3回大会まで実施したライブ配信がユーザーの皆様に大変好評だったため、2025年11月20日に、初のドーム開催となる第4回大会「THREE GONG.4 -GRAND SLAM- in NAGOYA」の模様を、前回大会同様リアルタイムでライブ配信にてお届けする。

また、前回に続き、選手の応援等で大会に彩りを添える「スリーゴングガールズ」の一員として出演できるライバーを選出するアプリ内イベントを本年10月に開催し、オーディションを経てライバー5名の出演が決定。さらに、過去2回開催した同イベント1位の「millaみら」さん、「き-ぽん」さん、またグラビアアイドルやタレントとして活躍し、現在は2児の母でイチナナライバーとしても活躍中の「森咲智美」も前回大会に続き出演いただくことが決定した。

さらに、本プロジェクトをより盛り上げるため、「野球って17（いいな）」テーマソングおよび「THREE GONG」テーマソングを新たに制作し、それぞれの楽曲を歌唱するライバーを事前に開催したオーディションイベントにて選出した。本楽曲は、大会当日に会場内でライバーが生歌唱にて披露する。

当日の大会では、日頃より「17LIVE」で活動するイチナナライバーを中心にして構成されたオリジナルチーム「LIVE's」の出場も決定しているほか、本大会のために結成された中日ドラゴンズのOBによる「ドラゴン選抜」など、有力選手で構成された合計8チームが熱い短期決戦のゲームを展開する。

■ライブ配信日時2025年11月20日（木）10:00頃～（予定）※配信日時やスケジュールは変更になる可能性があります

■配信アカウントTHREE_GONG_Official（https://17.live/ja/profile/r/28966858）

■出場チーム（順不同）・ドラゴン選抜・LIVE's・ムコウズ・LGスラッガーズ・元社会人野球オールスター・最強女子野球選抜・NBS・ジャイキリ

■「スリーゴングガールズ」出演ライバー（順不同）・星野アリス（https://17.live/ja/profile/r/14496865）・神ちゃんkanchan（https://17.live/ja/profile/r/13910460）・ぺむpem（https://17.live/ja/profile/r/25238274）・えりぃ（https://17.live/ja/profile/r/18111099）・kana1212（https://17.live/ja/profile/r/25192581）

＜過去大会イベント1位枠＞・millaみら（https://17.live/ja/profile/r/341116）・き-ぽん（https://17.live/ja/profile/r/337798）

＜ゲスト＞・森咲智美（https://17.live/ja/profile/r/9963437）

■テーマソング歌唱ライバー「野球って17（いいな）」テーマソング・福Pro_穂乃香（https://17.live/ja/profile/r/28864764）「THREE GONG」テーマソング・みけmike（https://17.live/ja/profile/r/1809481）

■「THREE GONG（スリーゴング）」とは

今までの野球の概念を覆し、最短である「3OUTで勝者が決まる」という意味が込められています。

この意味の通り、THREE GONGはノーアウト1・3塁からプレイボール、9回表・裏の攻防のみで勝負が決まる、これまでの野球概念を覆す新たな野球イベントです。チーム成績によって勝利賞金を、個人の活躍によって個人賞金を獲得できます。

誰も予測できない展開や、3アウトという短期決戦だからこそ起こる奇跡がアナタをワクワクさせ、新たな野球の可能性を導き出します！

HP： https://three-gong.com/

