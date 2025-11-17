クマの出没が相次ぐ中、蔵王地区の小学校ではきょうから下校時間にあわせ子どもたちの安全を守るための釤実証運行釤が始まりました。

【写真を見る】「ありがたみを感じる」スクールタクシーで子どもたちをクマから守る！ 蔵王地区の小学校で "実証運行" （山形市）

松浦亜実 記者「蔵王二小学区でもクマの出没が相次ぐ中、タクシーで子どもたちを安全に送り届けるための実証運行がきょうから始まります」

県内で相次ぐクマの出没。通学路で目撃されるケースも少なくありません。蔵王第二小学校では今年７月通学路にクマが出没し、子どもたちの安全確保が課題となっています。

県内でも多くの学校で保護者による送迎が呼び掛けられていますが、平日の朝と午後の時間帯に職場を離れるのが難しいなど保護者の負担が大きいとの声も聞かれていました。

児童（小学５年）「（Ｑ．タクシーで帰れることについてはどう？）ありがたみを感じる。下校登校歩きで来ているのでちょっと怖い。クマがあまり近づかないように大声で話しながら（登校）しています」

■下校時間を迎えタクシーへ！

午後、下校時間を迎えタクシーに乗り込む子どもたち。実証運行では、地域のタクシーが子どもたちの下校の時間帯に合わせて学校から自宅まで送り届けます。

きょうは３台のタクシーが送迎を希望した８人を送り届けました。

児童（小学４年）「（普段は）車とかで帰っている。おじいちゃんもたまに（迎えに）来ています」

児童（小学４年）「クマに遭って襲われたりする心配がないから結構いい。安心します」

■児童の保護者は

実証運行は、保護者からの要望を受けて地区の市議会議員や住民らが「蔵王地域交通検討会」をつくり始めたもので、運行の費用は、検討会が募った寄付金などから

賄われています。

スクールタクシーを利用した児童の保護者「中学生の子もいるので２人送迎になるので時間を合わせるが大変です。（Ｑ．スクールタクシーについて？）山の中を帰るのでずっと心配してたんですけど、そういう不安も無くなるので続けてもらいたい」

蔵王地域交通検討会 荒井拓也 共同代表（山形市議会議員）「これが最適な有効な手段なのかしっかり検証して実現の方向性を決めたい」

実証運行はきょうから今月２８日まで行われ、安全性や費用面なども含めて結果を分析し、本格的に導入するかを判断するとしています。