Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æ£°æâ«ºÈ¤¬¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤ï¤±¡¡°Õ¼±¤¹¤ë¿ôÃÍ¤â¤¢¤ê
¡¡½µ¤Ë1ÅÙ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¡£º£²ó¤Ïµß±ç¿Ø¤ÎÃì¤Î°ì¿Í¡¢Æ£°æâ«ºÈÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¿ù»³°ì¼ù¤ÎÎ¾Åê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤È¤·¤Æ½ªÈ×¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·ÁÀ®¡£51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢2¾¡3ÇÔ2¥»¡¼¥Ö¡¢19¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦44¤ÈÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤¤Ã¥»°¿¶Î¨¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¥ª¥Õ¤Î¶¯²½¥Æ¡¼¥Þ¤È¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¿ôÃÍ¡ÖWHIP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë
¡¡¡½º£¥ª¥Õ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡£
¡¡¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤¬¤Þ¤ºÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ®¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡¡¡½¶ÚÎÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£ÂÎ¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡ÊÂÎ¤ò¡ËÂç¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶¯¤¯¤«¤Ê¡×
¡¡¡½ºÇÂç½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇÂç¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿¶Ñ¡ÊµåÂ®¡Ë¤¬¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿¶Ñ¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¡½º£Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï151¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈè¤ì¤¬½Ð¤ë¤È¡¢150¥¥í¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ÂÄê¤·¤Æ¡Ê¾ï»þ¡Ë152¡¢153¤Ï½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¿ô»ú¤â¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡½º£Ç¯µåÂ®¤¬ºÇÂ®»þ¤Û¤É½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï¡£
¡¡¡Ö½øÈ×¡¢ÆÃ¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µîÇ¯¡¢¹ø¤Î¤±¤¬¤â¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢º£Ç¯¤ÏµîÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥ª¥Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²á¤´¤»¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£½Ð¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡ÊºÇÂ®¤«¤é¡Ë1¥¥í¡¢2¥¥í¡ÊÃÙ¤¤¡Ë¤È¤«¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¤É¤³¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¤«¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¶¯¤µ¡£1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀï¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÎ¤Î¶¯¤µ¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡½ÌÜÉ¸¤Ï¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏºÇÄã¸Â¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤¿¤¤¡£156¥¥í°Ê¾å¤ÏÅê¤²¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¡½¸½¾õ¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¡£
¡¡¡Ö´¶³ÐÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£Æ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¥ª¥Õ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï13¡¦50¤Ç°µÅÝÅªÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡¡ÖÃ¥»°¿¶Î¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¾å¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ØWHIP¡Ù¡Ê1¥¤¥Ë¥ó¥°Åö¤¿¤ê¤Ë½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿Áö¼Ô¿ô¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡£º£µ¨¤Ï£°¡¦£¹£²¡Ë¤¢¤¿¤ê¤Î¿ô»ú¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÈïÂÇÎ¨¡¢WHIP¤¢¤¿¤ê¤¬²¼¤¬¤ëÅêµå¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·Áö¼Ô¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¡½ÍýÁÛ¤Ï3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï3¿Í¤Ç¡ÊÍÞ¤¨¤Æ¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤Ï¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áö¼Ô¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢WHIP¤È¤«¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡Ê¤ª¤Î¤º¤È¡ËÁö¼Ô¤¬½Ð¤ë³ÎÎ¨¤â¸º¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¼ºÅÀ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤â¸º¤ë¡£³ÎÎ¨¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½º£µ¨¤Ï8¡¢9²ó¤Ø¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò¼ç¤ËÃ´¤Ã¤¿¡£Íèµ¨ÁÀ¤¤¤¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¡¢Åê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×