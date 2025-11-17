ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡ÈÂÎ¸½¡É¤·¤¿µÇ°ÉÊ¤ËÇ®»ëÀþ¡¡¡Ö»Â¿·¡×¤Ê4Ê¸»ú¡Ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬Â¨ÈÎÇä¡ÖÍß¤·¤¹¤®¤ë¡×
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¼Ò¤ÎÈ¯É½¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ
¡È´Á»ú4Ê¸»ú¡É¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢2025Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬µÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿ÆÃÀ½ÉÊ¤¬¡Ö»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯1·î¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂçÃ«¥â¥Ç¥ë¤ò¿ô¡¹È¯É½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎMVPÈ¯É½¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¸ÂÄê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤ò15Æü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï6930±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£15Æü¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÃÏ¤Ë¡¢º¸¶»¤Ë¤ÏÀÄ¤ÎÂçÃ«¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥í¥´¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÇØÌÌ¤À¡£¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤È´Á»ú¤Çµ¤µ¤ì¡¢¥ä¥®¤ò¸«²¼¤í¤¹¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡ÖFour MVPs. One Unicorn.¡Ê4ÅÙ¤ÎMVP¡£°ìÆ¬¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡Ë¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ï¿ÀÏÃ¾å¤ÎÀ¸¤Êª¤Ç¡¢Ã¯¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ÈÀÓ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÁª¼ê¤Ê¤É¤ò·ÁÍÆ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó»È¤ï¤ì¤ë¡£ÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¡£Æ±¼Ò¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¡¢°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤·¤«ÂÎ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°ïÉÊ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡Ö»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ÖÇØÃæ¤ËÂçÃ«¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥ó¤«¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥óÂçÃ«T¥·¥ã¥ÄÍß¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ÎT¥·¥ã¥ÄÇä¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÂçÃ«¤Ç°ìÂÎ¤É¤ì¤À¤±¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÄÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë