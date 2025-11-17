鈴木憲和農林水産大臣がおととい就任後初めてとなる国政報告会に出席し、生産者と消費者双方が納得いく農政を実現したいと自身が目指す農政の方針を語りました。

【写真を見る】「稼ぐのよ！」高市総理が電話ガチャ切りで伝えたこと 鈴木憲和農林水産大臣が国政報告会に出席 自身が目指す農政の方針語る（山形）

おととい山形県村山市で開かれた国政報告会には、支援者などおよそ４００人が参加しました。

■高市総理が電話ガチャ切りで「伝えたこと」

鈴木憲和 農林水産大臣「『稼いでね稼げるようにしてね稼がなきゃだめよ稼ぐのよ！じゃあ、あとよろしく』ガチャンと切られました。これが総理の農林水産業への思いと気持ち」

鈴木大臣は、高市総理とのやりとりなどエピソードを交えながら大臣就任からのおよそ３週間を振り返り、米やクマ、スルメイカなどの課題に向き合ってきたとしました。

会の中では将来、農業を継ぎたいという地元の中学生が大臣に花束と手紙を渡す場面もあり、鈴木大臣は地元の支援者に対して自身が目指す農政について話しました。

■目指す農政は





鈴木憲和 農林水産大臣「生産者の皆さんからだけ良かったではなく、消費者の皆さんから見ても自分たちも一緒になってこの国の農や食を支えよう、そういう風に思える国を私は作りたいと思っている」

鈴木大臣は農業対策について今後５年間を集中対策期間と位置づけ、施設の更新など中山間地での農業支援や農地の基盤整備などに力を入れたいとしています。