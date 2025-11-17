Ê¡²¬¡¦±ÑÉ§»³¿ÀµÜ¾åµÜ150Ç¯¤Ö¤êÂç²þ½¤´°Î»¡¡»³Äº¤Ç¤ÎÆñ¹©»ö3Ç¯¡¢12·î¤«¤éÎ©¤ÁÆþ¤êºÆ³«
¡¡Ê¡²¬¸©ÅºÅÄÄ®¤Î±ÑÉ§»³¿ÀµÜ¤Ï17Æü¡¢±ÑÉ§»³Ãæ³Ù¡Ê1188¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î»³Äº¤Ë¤¢¤ë¾åµÜ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ìó150Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2022Ç¯½©¤ÎÃå¹©¤«¤é3Ç¯¡£Áí»ö¶ÈÈñÌó7²¯±ß¡£¹©»ö¤ËÈ¼¤¦¼þÊÕ¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êµ¬À©¤Ï12·î¤Ë²ò½ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»°Âç½¤¸³Æ»¾ì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸Å¤¯¤«¤éËÌÉô¶å½£°ì±ß¤«¤é¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤¿±ÑÉ§»³¡£¾åµÜ¤ÏÊõÅÂ¤ÈÇÒÅÂ¤«¤é¤Ê¤ê¡¢ÀïÍð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾Æ¼º¤ÈÂ¤±Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Î·ú²°¤Ï1835Ç¯¤Î²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢º´²ìÈÍ10ÂåÈÍ¼çÆéÅçÄ¾Àµ¤¬ºÆ·ú¡£º£²ó¤Ï74Ç¯¤Î½¤Éü°ÊÍè¤Îµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»³Äº¤Ø¤Î¼ç¤ÊÍ¢Á÷¼êÃÊ¤Ï¡¢ÃæÊ¢¤«¤é±äÄ¹Ìó2¥¥í¤ÎÄãÂ®¤Î¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡£Áí½ÅÎÌ600¥¥í¤Þ¤Ç±¿ÈÂ¤Ç¤¡¢¿¦¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ÌÚºà¤äÀÐºà¤Ê¤É¤Î½ÅÎÌÊª¤ò²¿ÅÙ¤â±¿¤ó¤À¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï½Åµ¡¤ò»È¤¨¤º¿ÍÎÏÍê¤ê¡£»³Äº¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯É÷¤äÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·¸õ¤â¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Æñ¹©»ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¹âÀéÊæ½¨ÉÒµÜ»Ê¤Ï¡Ö´Ø·¸¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Â(¤¢¤ó)ÅÈ(¤É)¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£Íè½Õ¡¢¤´¿ÀÂÎ¤òÊõÅÂ¤Ë°Ü¤¹¡ÖÁ«ºÂº×¡×¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
¡ÊµÈÀîÊ¸·É¡Ë
