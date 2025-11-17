まさかの数値に衝撃。元モーニング娘。の田中れいなが11月14日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、年齢を感じた出来事を明かした。

【映像】田中れいな、36歳で感じた衰えとは

番組冒頭でのことだった。田中は「11日で36歳になりました。田中れいなです！」とあいさつ。一同が「おめでとうございまーす！」と祝福する中、MCの安田大サーカス・クロちゃんが花束を渡すと、「かわいい。いつもいつも、お世話になっております」と頭を下げた。

これにクロちゃんが「なんで、ちょっとしおらしい感じなの？」とツッコミを入れると、田中は「えーこの度…」とひと言。「えっ！？なんかあったの？」との反応には「はい」と頷き、「36歳になりまして、なんと…視力が低下しました」と告げた。

この告白を受け、クロちゃんが「年を重ねたことによって視力が悪くなったってことですか？どれくらい？」と聞くと、田中は「この前、初めて目が見えにくくなって」と返答。「今までは『A』だったんですよ、学校とかで。数値で言うと『1.なんとか』とか結構あったんですけど、この前、眼科にいったら片方が『0.9』って言われて…」と嘆いた。

続けて、「『普通の人からすれば、まだ見えている方ですよ』って（医者に）言われたけど、私からするとめちゃめちゃ目がよかったから、なんかショックで…。うわっ、36歳だからか…ってなってます」と発言。すぐさまクロちゃんが「けど大丈夫。目が悪くなったとて、きれいですから！」と褒めると、田中は「確かにいろいろ衰えたし、免疫力もなくなってきたけど、みんなが『36歳に見えない！』みたいな。まだ、そういう風に見ていただいてるんだ。じゃあ頑張ろうって思いました」と笑顔を見せた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

