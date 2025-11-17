聴覚障害者のスポーツの祭典「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）のゴルフ競技が１８日から若洲ゴルフリンクス（東京都江東区）で始まる。

デフフットサル、サッカー選手として１５年のキャリアを持つ中島梨栄（４１）は、競技を始めてわずか４年半で自国開催の国際大会への切符をつかみ取った。中島は「競技歴が短い私でも努力すればできるという姿を見せて、同じように挑戦する人たちへ勇気を届ける」と闘志を燃やしている。（デジタル編集部・反保真優）

競技を始めたきっかけは夫

きっかけは、夫のゴルフだった。

４年半前に夫の正行さん（４３）がゴルフを始めた。自分もついて行くと、目の前の一打に集中する面白さにひかれた。フットサルの練習の合間に打ちっ放しやゴルフ場に通い、趣味としてはまっていったという。

フットサルで鍛えられた足腰やぶれない体幹が役立った。「私、うまいかも」。試合にでるとスコアは、９０を切っていた。

「デフゴルフの大会に出てみたら？」

夫の軽い一言で、２年前に本格的に競技としてはじめ、週４、５回の練習を積むようになった。

風や打音が聞こえない、体の感覚が頼り

生まれつき重度の聴覚障害がある中島は、競技をする上で大事になる風の音や打音が聞こえない。風の向きや強さは、地面の芝を一つまみしてパラパラと落とし確認する。一方で打音は、体に伝わる感覚を頼りにするしかない。負けず嫌いな性格もあって、猛練習。「１日８００球打って血がにじむ日もありました」

フットサルとゴルフで、ウエートトレーニングの練習はほぼ同じ。デフリンピックのサッカーとゴルフどちらで代表を目指すか迷っていたが、７位に終わった今年６月のデフフットサルＷ杯で引退し、一本に絞った。

決め手は「長く世界で戦いたい」という気持ち。レベルも環境も違う世界大会では、「自分の成長がはっきり感じられる」という。「ゴルフは年齢を気にせずずっと楽しむことができる。聞こえる人とも一緒にプレーできるし、本当にオープンなスポーツなんです」。自己ベストを７７まで更新し、８月に２０２５年の日本デフゴルフ選手権で優勝を果たしてデフリンピック代表の座をつかみ取った。

「最後の一打まで全力を注ぎたい」

試合では、夫の正行さんがキャディーを務める予定で、小学生の娘２人も応援に駆け付ける。デフリンピックフットサル代表をはじめ、国際大会は１０回ほど経験したが「トップのデフゴルファーが集まってプレーする大会なんて、イメージできなくて今からドキドキしている」と胸を膨らませる。目標は、１８〜２０日に行われる個人戦で入賞、２１日の団体戦でメダル獲得だ。「最後の一打まで全力を注ぎたい。プレーを通じて、できない理由よりできる理由を探す、そんな気持ちの強さ、挑戦する大切さを伝えたい」と力を込めた。