巨人の契約更改が１７日に東京・大手町の球団事務所でスタートし、初日は２３選手がサインした。

支配下選手で自由契約になっていた京本真投手、喜多隆介捕手、笹原操希外野手、鈴木大和外野手は育成選手として再契約した。

新たな背番号は、右肘トミー・ジョン手術から復活を目指す京本が「０９９」、右膝手術から再起を期す喜多が「０２０」、笹原が「０６９」、右太もも裏肉離れによる終盤の離脱から巻き返しを目指す鈴木大が「００１」に決まった。

この日、契約した選手は以下の通り。※は育成選手。☆は育成再契約。金額は推定。

【投手】

※堀江正太郎３８０万円（２０万円増）

※鈴木圭晋３６０万円（現状維持）

※千葉隆広３６０万円（２０万円減）

※富田龍４１０万円（１０万円減）

※吹田志道３７０万円（１０万円増）

※森本哲星３８０万円（１０万円減）

※花田侑樹４２０万円（現状維持）

※石田隼都５１０万円（４０万円減）

☆京本真４４０万円（２０万円増）

【捕手】

郡拓也８４０万円（４０万円減）

☆喜多隆介６００万円（４０万円減）

※亀田啓太３９０万円（１０万円減）

【内野手】

※中田歩夢４２０万円（１０万円減）

※村山源３７０万円（２０万円減）

※田上優弥３７０万円（１０万円増）

※竹下徠空３７０万円（１０万円増）

※北村流音３７０万円（２０万円減）

【外野手】

岡田悠希８５０万円（現状維持）

三塚琉生４５０万円（３０万円増）

☆笹原操希６００万円（１８０万円増）

☆鈴木大和４４０万円（２０万円増）

※舟越秀虎４４０万円（９０万円増）

※平山功太３９０万円（１０万円減）