AKB48¾®·ªÍ°Ê ½é¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯É½»æ²ò¶Ø¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖAB·¿¤Îº¸Íø¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Á£Ë£Â£´£¸¤Îà¤æ¤¤¤æ¤¤á¤³¤È¾®·ªÍ°Ê¤Î½é¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö£Á£Â·¿¤Îº¸Íø¤¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢É½»æ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¸½¥¨¡¼¥¹¾®·ª¤Î½é¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡£»£±Æ¤Î¥í¥±ÃÏ¤ÏÂçÊ¬¸©¡£Âç¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤Þ¤Çà¤æ¤¤¤æ¤¤á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·ÇºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Íá°á»Ñ¤ä¡¢²¹Àô¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤âÉ¬¸«¡£¤æ¤¤¤æ¤¤¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËàÊø¤ì¤Ê¤¤á¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤ä°¦ÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥±¥¢¤ÎÈþÍÆ¾ðÊó¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»äÉþ¾Ò²ð¡¢£±£°£°¤Î£Ñ¡õ£Á¤Ê¤ÉÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ªÅÏ¤·²ñ¤â³«ºÅ·èÄê¡££±£²·î£²£°Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£È£Í£Ö¡õ£Â£Ï£Ï£Ë£Ó¡¡£Ó£È£É£Â£Õ£Ù£Á¡¢£±£²·î£²£±Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦À±Ìî½ñÅ¹¡¡¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¤ÈÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤ÎÄÕ²°½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¾®·ª¤Ï£²£°£±£´Ç¯¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¥Á¡¼¥à£¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£Ç¯£¸·îÈ¯Çä¤Î£Á£Ë£Â£´£¸¤Î£²£°¼þÇ¯¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë£¶£¶£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ï£è¡¡£í£ù¡¡£ð£õ£í£ð£ë£é£î¡ª¡×¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡£º£Ç¯£¶·î¸ø³«±Ç²è¡Ö£²£°£²£µÇ¯£··î£µÆü¡¡¸áÁ°£´»þ£±£¸Ê¬¡×¤Ç¼ç±é¡¦¸¶¥Ï¥ë¥«Ìò¡¢£±£°·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£×¡Ý£³£°¡Ö¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¡£Ó£å£á£ó£ï£î£±¡×¤ÇÇðÌÚÎ§»ÒÌò¡¢ÍèÇ¯£±·î¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö£Á£Ë£É£Â£Á¡¡£Ì£Ï£Ó£Ô¡×¤ÇÄ¹Ìç¤³¤³¤ÍÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤â¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£